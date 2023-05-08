Яйца в килограммах, яблоки в кубометрах: год закупки Минобороны были под грифом секретности - Дана Яровая

Волонтер и член Общественного антикоррупционного совета — о злоупотреблениях в системе закупок

Скандал с закупками Минобороны будет иметь продолжение, ведь появляется новая информация о фактах злоупотребления в течение первого года полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью с Богданом Буткевичем рассказала волонтер и член Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая.

"Наличие признака коррупционных правонарушений в системе закупки продуктов: завышенная цена. Когда имплементировалась система питания, то сделали как могли: взяли стандарты НАТО, перевели их на украинский язык и "погнали". Она включает 409 продуктов, из которых действительно заказывают 80. При этом теряется количество калорий, что дает возможность манипулировать ценами. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы не было все под грифом "секретно", — поделилась Дана Яровая.

По ее словам, вновь созданный Общественный антикоррупционный совет при Минобороны станет предохранителем проявления коррупции в министерстве и будет работать над тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за ценовые манипуляции.

Чтобы сделать работу антикоррупционного органа максимально эффективной, его разделили на три комитета. Комитет государственных закупок возглавила Дана Яровая, также в структуре совета будут функционировать комитет правового обеспечения и комитет по коммуникациям и кадровой работе. Они будут работать с данными, имеющими разную степень секретности, и будут отчитываться обществу о конкретных кейсах злоупотребления в системе закупок.

"Вопрос, который мы сейчас поднимаем: вернуть все на Prozorro. Чтобы не было "отмазок" о риске для производителя, можно скрыть информацию о нем и показывать ход торгов. Общественный антикоррупционный совет — это предохранитель, который должен держать чиновника за руку, чтобы тот не смог совершить антикоррупционное деяние", — подытожила волонтер.