Веселощі скасовуються? У Києві прийнято рішення щодо барабанів та сковорідок для укриттів

Українці не оцінили "креативну" ідею

Управління освіти Дніпровської РДА в Києві скасувало закупівлю 306 барабанів для укриттів, які мали "знімати стрес" у дітей. Таке рішення було ухвалене після того, як дивні закупівлі набули розголосу. Також перевірять купівлю столичним ліцеєм для свого бомбосховища кухонних девайсів на суму понад мільйон гривень.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління освіти Дніпровської районної адміністрації.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови районної адміністрації Павло Бабій повідомив, що буде проведене службове розслідування, яке перевірить обґрунтованість та доцільність закупівель барабанів, а також овочерізок та сковорідок, які закупалися для укриттів київським ліцеєм.

Як розповідав "Телеграф", журналіст Юрій Ніколов з'ясував, що для ремонту укриттів Києва можуть закуповувати матеріали за серйозно завищеними цінами.

Також ми писали про те, як українці сприйняли ідею з закупками барабанів для укриттів. Це стало приводом для жартів.