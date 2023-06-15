У Київраді зібрались виправдатися за барабани в укриттях, а в мережі розгорілися суперечки

В Україні продовжуються скандали з держзакупівлями

Сьогодні, 15 червня, у Київраді відзвітують з приводу скандальної закупівлі барабанів для бомбосховищ. За витрати бюджетних коштів відповість голова Дніпровської РДА та керівник управління освіти.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Леонід Ємець, який звернув увагу на закупівлю.

За його словами, чиновників було викликано на сьогоднішнє засідання Київради з метою пояснення ситуації із закупівлею музичних інструментів у бомбосховища на суму майже один мільйон гривень. Обговорення заплановане на 15:30, а його можна буде переглянути всім охочим завдяки прямій трансляції.

І поки чиновники тільки збираються виправдатися в мережі вже другий день не вщухає галас із цього приводу. Інтернет накрила ціла хвиля різних фотожаб і смішних відео від обурених громадян.

При цьому варто зазначити, що не всі українці сприйняли так категорично ідею про закупівлю барабанів для дітей. Так, наприклад, відомий блогер Наталія Ніколаєва звернула увагу, що це далеко не звичайні барабани.

"У кого є діти – рекомендую. Та й дорослі, я думаю, охоче б потарабанили. Я теж такі хочу!", — каже вона.

Думку блогера підтримали і деякі коментатори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що музичні інструменти є не єдиною скандальною закупівлею для київських бомбосховищ. Так, наприклад, один із ліцеїв ще минулої осені прикупив у своє укриття кухонних девайсів на майже півтора мільйона.