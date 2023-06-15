В Киевсовете собрались объясниться за барабаны в убежищах, а в сети разгорелись споры
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В Украине продолжаются скандалы с госзакупками
Сегодня, 15 июня, в Киевсовете отчитаются по поводу скандальной закупки барабанов для бомбоубежищ. За трату бюджетных средств ответит глава Днепровской РГА и руководитель управления образования.
Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец, который и обратил внимание на закупку.
По его словам, чиновники были вызваны на сегодняшнее заседания Киевсовета с целью объяснения ситуации с закупкой музыкальных инструментов в бомбоубежища на сумму почти один миллион гривен. Обсуждение запланировано на 15:30, а его можно будет посмотреть всем желающим, благодаря прямой трансляции.
И пока чиновники только собираются объясняться в сети уже второй день не утихает шумиха по этому поводу. Интернет наводнила целая волна самых разных фотожаб и смешных видео от возмущенных граждан.
При этом, стоит отметить, что не все украинцы восприняли столь категорично идею о закупке барабанов для детей. Так, например, известный блогер Наталья Николаева обратила внимание, что это далеко не обычные барабаны.
"У кого есть дети – рекомендую. Да и взрослые, я думаю, охотно бы потарабанили. Я тоже такие хочу!", — говорит она.
Мнение блогера поддержали и некоторые комментаторы.
Напомним, ранее мы писали о том, что музыкальные инструменты являются не единственной скандальной закупкой для киевских бомбоубежищь. Так, например, один из лицеев еще прошлой осенью прикупил в свое укрытие кухонных девайсов на почти полтора миллиона.