В Киевсовете собрались объясниться за барабаны в убежищах, а в сети разгорелись споры

В Украине продолжаются скандалы с госзакупками

Сегодня, 15 июня, в Киевсовете отчитаются по поводу скандальной закупки барабанов для бомбоубежищ. За трату бюджетных средств ответит глава Днепровской РГА и руководитель управления образования.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец, который и обратил внимание на закупку.

По его словам, чиновники были вызваны на сегодняшнее заседания Киевсовета с целью объяснения ситуации с закупкой музыкальных инструментов в бомбоубежища на сумму почти один миллион гривен. Обсуждение запланировано на 15:30, а его можно будет посмотреть всем желающим, благодаря прямой трансляции.

И пока чиновники только собираются объясняться в сети уже второй день не утихает шумиха по этому поводу. Интернет наводнила целая волна самых разных фотожаб и смешных видео от возмущенных граждан.

При этом, стоит отметить, что не все украинцы восприняли столь категорично идею о закупке барабанов для детей. Так, например, известный блогер Наталья Николаева обратила внимание, что это далеко не обычные барабаны.

"У кого есть дети – рекомендую. Да и взрослые, я думаю, охотно бы потарабанили. Я тоже такие хочу!", — говорит она.

Мнение блогера поддержали и некоторые комментаторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что музыкальные инструменты являются не единственной скандальной закупкой для киевских бомбоубежищь. Так, например, один из лицеев еще прошлой осенью прикупил в свое укрытие кухонных девайсов на почти полтора миллиона.