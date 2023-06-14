"Для психической разгрузки": в убежища Киева закупили барабанов на 900 тысяч

Сумма закупки составила почти миллион гривен

Киевский лицей со своими сковородками по 700 тысяч гривен оказался не единственным в стремлении оборудовать столичные укрытия дорогущими девайсами. Все в том же Днепровском районе в бомбоубежищах должны появится… барабаны за миллион.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Леонид Емец, изучая данные с онлайн-платформы для госзакупок "Prozorro".

Он обнаружил, что в апреле 2023 года Управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киев закупило для бомбоубежищ 300 кожаных барабанов на сумму почти один миллион гривен.

Закупка аргументировалась необходимостью психической разгрузки детей во время воздушных тревог.

"Если вы думаете, что сковорода за 720 тысяч – это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие!? За 890 000 грн И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300. На почти 1 млн. грн. Ибо все остальное с укрытиями уже супер ок!?", — говорит Емец, добавляя, что по данному поводу он направил соответствующие запросы в Днепровскую РГА.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналисты сравнили, почем закупают продукты ГУР и Минобороны, а прочитать все о скандале Минобороны с якобы закупками еды втридорога вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.