"Для психічного розвантаження": в укриття Києва закупили барабанів на 900 тисяч

Сума закупівлі становила майже мільйон гривень

Київський ліцей зі своїми сковорідками по 700 тисяч гривень виявився не єдиним у прагненні обладнати столичні укриття дорогими девайсами. Все в тому ж таки Дніпровському районі в бомбосховищах мають з’явитися... барабани за мільйон.

Про це розповів депутат Київської міської ради Леонід Ємець, вивчаючи дані із онлайн-платформи для держзакупівель "Prozorro".

Він виявив, що у квітні 2023 року Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації у місті Київ закупило для бомбосховищ 300 шкіряних барабанів на суму майже один мільйон гривень.

Закупівля аргументувалась необхідністю психічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

"Якщо ви думаєте, що сковорода за 720 тисяч – це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. У укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн. грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?", – каже Ємець, додаючи, що з цього приводу він направив відповідні запити до Дніпровської РДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти порівняли за скільки закуповують продукти ГУР та Міноборони, а прочитати все про скандал Міноборони з нібито закупками їжі втридорога ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.