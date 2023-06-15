Не лише барабани: журналіст знайшов ще дещо цікаве у закупівлях для укриттів Києва

Може йтися про збитки на сотні тисяч

Укриття — одна з найбільш обговорюваних тем в останні тижні. Чимало галасу наробили новини про закупівлю для столичних притулків барабанів та інших дорогих речей, проте виявилося, що варто було також звернути увагу і на тендери на ремонт.

Як з’ясував журналіст Юрій Ніколов, для ремонту укриттів можуть закуповувати матеріали за серйозно завищеними цінами.

Для прикладу він взяв тендер в "Прозорро" на ремонт укриття на вулиці Іоанна Павла ІІ, 19. Найбільші гроші у розмірі 286 тисяч гривень там було виділено на закупівлю металопластикових дверей Steko за ціною 6,5 тисячі за квадрат. При цьому цікаво, що цілі двері розміром 1,8 квадрата можна купити в "Епіцентрі" за 6,8 тисячі, — майже вдвічі дешевше.

Крім того, у тендері вказано гіпсову штукатурку Knauf вартістю 13,8 грн за кілограм, при тому, що у Leroy Merlin 30 кг такої штукатурки можна купити за 259 гривень (8,63 грн за кілограм).

Так, лише за цими двома позиціями, зауважив Ніколов, можна нарахувати націнку близько 200 тисяч гривень. При цьому вартість робіт зі штукатуркою та дверима вказана окремо.

Варто зауважити, що українці висловили своє обурення у зв’язку із ситуацією: "Мародери", "Ще й не сильно накрутили", "Така муть повсюди", — серед іншого, написали в коментарях.

Як відомо, укриття в містах України — дуже болісна тема після загибелі людей перед закритим бомбосховищем у Києві 1 червня. Як виявилося, багато укриттів насправді просто недоступні для людей, після чого почали вживати заходів, щоб це змінити.

У зв’язку з цим звернули увагу і на витрачання грошей на укриття, знайшли багато цікавого у тендерах. Зокрема, з’ясувалося, що "для укриттів" у Києві закуповували овочерізки та сковорідки за захмарними цінами.