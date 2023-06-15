Не только барабаны: журналист нашел еще кое-что интересное в закупках для укрытий Киева

Может идти речь об ущербе на сотни тысяч

Укрытия, — одна из наиболее обсуждаемых тем в последние недели. Немало шуму наделали новости о закупках для столичных убежищ барабанов и других дорогостоящих вещей, однако оказалось, что стоило также обратить внимание и на тендеры на ремонт.

Как выяснил журналист Юрий Николов, для ремонта укрытий могут закупать материалы по серьезно завышенным ценам.

Для примера он взял тендер в "Прозорро" на ремонт укрытия на улице Иоанна Павла ІІ, 19. Наибольшие деньги в размере 286 тысяч гривен там были выделены на закупку металлопластиковых дверей Steko по цене в 6,5 тысяч за квадрат. При этом интересно, что целые двери размером в 1,8 квадрата можно купить в "Эпицентре" за 6,8 тысяч, — почти вдвое дешевле.

Кроме того, в тендере указана гипсовая штукатурка Knauf стоимостью 13,8 грн за килограмм, при том, что в Leroy Merlin 30 кг такой штукатурки можно купить за 259 гривен (8,63 грн за килограмм).

Так, только по этим двум позициям, заметил Николов, можно насчитать наценку в около 200 тысяч гривен. При этом стоимость работ со штукатуркой и дверями указана отдельно.

Стоит заметить, что украинцы выразили свое негодование в связи с ситуацией: "Мародеры", "Еще и не сильно накрутили", "Такая муть повсюду", — среди прочего, написали в комментариях.

Как известно, укрытия в городах Украины, — весьма болезненная тема после гибели людей перед закрытым бомбоубежищем в Киеве 1 июня. Как оказалось, многие укрытия на самом деле просто недоступны для людей, после чего стали принимать меры, чтобы это изменить.

В связи с этим обратили внимание и на трату денег на укрытия, нашли много интересного в тендерах. В частности, выяснилось, что "для укрытий" в Киеве закупали овощерезки и сковородки по заоблачным ценам.