Работа просто напряженная: Ровенская АЭС объявила тендер на закупку десятков ящиков пива

Как пиво поможет работе Ровенской АЭС остается неизвестным

Сотрудники Ровенской атомной электростанции объявили тендер на закупку 812 бутылок пива почти на 20 тысяч гривен.

Как говорится на сайте государственных закупок, прием заявок на поставки алкогольного напитка филиал государственного предприятия "Энергоатом" объявил с 14 июня и он будет длиться до 22 июня.

Начало аукциона объявлено на 23 июня, а доставить товар заказчику необходимо до 29 декабря текущего года. Стоимость лота установили на уровне 19 826,96 гривны.

Не совсем понятно, как несколько сотен бутылок алкогольного напитка помогут деятельности электростанции, но на ситуацию обратил внимание блогер и эксперт-политолог Юрий Романенко.

"Могли бы и сами пивко купить, но если есть возможность залезть в корпоративный карман, то 20 тыс гривен экономия. Вся страна пропитана этим д**мом", — написал он.

Стоит отметить, что это не первый скандал с непонятными закупками, который произошел 14 июня. Например, киевский лицей закупил для своего бомбоубежища кухонные приспособления на сумму более миллиона гривен.

А в Днепровском районе столицы в убежищах должны появиться барабаны, которые закупят за миллион гривен.