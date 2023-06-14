Робота просто напружена: Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю десятків ящиків пива

Як пиво допоможе роботі Рівненської АЕС залишається невідомим

Співробітники Рівненської атомної електростанції оголосили тендер на закупівлю 812 пляшок пива майже на 20 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті державних закупівель, прийом заявок на постачання алкогольного напою дочка державного підприємства "Енергоатом" оголосила з 14 червня і він триватиме до 22 червня.

Початок аукціону оголошено 23 червня, а доставити товар замовнику необхідно до 29 грудня поточного року. Вартість лоту встановили на рівні 19826,96 гривні.

Не зовсім зрозуміло, як кількасот пляшок алкогольного напою допоможуть діяльності електростанції, але на ситуацію звернув увагу блогер та експерт-політолог Юрій Романенко.

"Могли б і самі пивко купити, але якщо є можливість залізти в корпоративну кишеню, то 20 тис. гривень економія. Уся країна просякнута цим л**ном", — написав він.

Варто зазначити, що це не перший скандал із незрозумілими закупівлями, який стався 14 червня. Наприклад, київський ліцей закупив для свого бомбосховища кухонні пристрої на суму понад мільйон гривень.

А у Дніпровському районі столиці у сховищах мають з’явитися барабани, які закуплять за мільйон гривень.