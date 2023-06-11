Чиновники в Киеве закупили "для укрытий" овощерезки по заоблачным ценам

Украинцы предположили, что в убежищах хотят открыть рестораны

Управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве провело необычный тендер. Для укрытий были закуплены не мебель, не системы вентиляции и даже не питьевая вода, а овощерезки.

Об этом сказано на сайте Prozorro, на котором и был проведен тендер на закупку. Объявлен он был в декабре 2022 года и тогда же был подписан договор, а это означает, что овощерезки уже закуплены.

Тендер был объявлен на 12 овощерезок Robot Coupe CL50 на сумму 1 583 496 гривен. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен. Этот кухонный прибор оснащен слайсерами для нарезки соломой, кубиками, нарезки картошки-фри, а также набором для приготовления пюре и так далее.

"Ну вероятно думая об укрытиях вы думаете о ремонте, безопасности, питьевой воде, генераторах, доступе туда людей, связи, ну или каких-то неотложных вещах, чтобы переждать опасность. Ну и, наверное, так думают где-то 99% людей. Но нет, у вас всех просто нет фантазии, что нужно в укрытии… Чего вам еще не хватает в укрытиях, если там есть даже овощерезки?", — недоумевает председатель правления в Союз концертной индустрии Украины (СКИУ) Макси Шульженко.

Украинцы в комментариях также не понимают, для чего укрытия оснащать овощерезками за 100 тысяч гривен.

Они рестораны там открывать планируют?

В интернете цена Robot Coupe CL50 где-то в районе 60-65 тыс грн

Была у меня такая. Хорошая штука. Полезная. Овощи режет быстро. Но очень дорогие насадки и чуть-чуть громко работает. Пусть будет.

Так а зачем? Есть идеи?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепропетровской области тендер по благоустройству выиграла фирма из трех человек. Согласно условиям, компания должна будет разбить газоны и оборудовать их автополивом в срок до 30 июня, за что получит 2 млн 295 тыс. грн.