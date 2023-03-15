15 миллионов за буровую установку: куда на Луганщине идут деньги медиков
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Луганским медикам зачем-то срочно понадобилась буровая установка и прицеп за 15 миллионов гривен
После ухода Сергея Гайдая с поста главы Луганской военной администрации, в сети обратили внимание на странные закупки некоторых бюджетных учреждений области, сделанные за государственный счет.
Так, бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita) выложила на своей странице в Facebook скриншоты ряда странных тендеров на покупку не совсем типичного для бюджетников оборудования. К примеру, квадрокоптеры для "Северодонецктеплокоммунэнерго" или шлемы и бронежилеты — для медиков Старобельской больницы, очевидно эвакуированных из оккупированного города.
Крупнейшей же покупкой является приобретение коммунальным некоммерческим предприятием "Консультативно-диагностический центр" Северодонецкого горсовета бурильно-кранового грузового автомобиля почти за 13 млн грн и грузового полуприцепа за 1,8 млн грн.
Несмотря на название, Центр давно переехал в Днепр и продолжает работать по основному профилю – оказывать медицинские услуги населению. Например, на сайте Луганской ОВА желающим предлагают бесплатно сделать биохимические анализы в Центре по адресу: г. Днепр, улица Бригадная, 11.
Но при этом Центр хочет приобрести автомобиль с бурильно-крановой установкой за 12 млн 998 тыс. грн и полуприцеп ВАРЗ-НПМ 2513 грузоподъемностью 25 тонн — за 1,8 млн грн. Впрочем, в ходе аукциона цены могут и снизиться,
Купить установку и прицеп для сдачи в аренду?
В этом тендере, который состоится уже в четверг, 16 марта, обращают на себя внимание два аспекта:
- зачем медицинскому учреждению нужна буровая установка?
Большая часть других тендеров "Консультационно-диагностического центра" Северодонецкого горсовета абсолютно обычны для его профиля и предполагают покупку различных медицинских изделий. И хотя среди заявленных центром сфер деятельности значится грузовой автомобильный транспорт, там нет такой сферы как "проведение бурильных работ", и зачем он медикам – загадка. Разве что эту установку будут сдавать в аренду, что кстати, разрешено предприятию, но непонятно зачем.
- цена прицепа может оказаться завышенной в полтора раза.
Так, автоприцеп со схожими характеристиками и грузоподъемностью в 27 тонн (Центру нужен 25-тонник) в Азербайджане предлагают купить за 32 000 евро или 1,24 млн грн. Заметим, что эту цену выставили в Азербайджане за прицеп, который производится на Верхнеднепровском авторемзаводе в 70 км от Днепра, где и находится покупатель.
То есть, купить его можно даже еще дешевле, чем за 1,24 млн грн, но покупатели из Северодонецкого медучреждения, подчиняющегося Луганской ОВА, готовы почему-то отдать за него в полтора больше.
В целом с началом войны у украинских чиновников все чаще возникает непонятная "щедрость" при закупках за государственный счет. Так, Минобороны несмотря на скандалы, продолжает покупать втридорога продукты у поставщиков, которых уже уличали в завышении цен на свои товары.