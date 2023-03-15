15 миллионов за буровую установку: куда на Луганщине идут деньги медиков

Луганским медикам зачем-то срочно понадобилась буровая установка и прицеп за 15 миллионов гривен

После ухода Сергея Гайдая с поста главы Луганской военной администрации, в сети обратили внимание на странные закупки некоторых бюджетных учреждений области, сделанные за государственный счет.

Так, бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita) выложила на своей странице в Facebook скриншоты ряда странных тендеров на покупку не совсем типичного для бюджетников оборудования. К примеру, квадрокоптеры для "Северодонецктеплокоммунэнерго" или шлемы и бронежилеты — для медиков Старобельской больницы, очевидно эвакуированных из оккупированного города.

Крупнейшей же покупкой является приобретение коммунальным некоммерческим предприятием "Консультативно-диагностический центр" Северодонецкого горсовета бурильно-кранового грузового автомобиля почти за 13 млн грн и грузового полуприцепа за 1,8 млн грн.

Объявление о покупке буровой машины Источник - старница Юлии Глушко

Несмотря на название, Центр давно переехал в Днепр и продолжает работать по основному профилю – оказывать медицинские услуги населению. Например, на сайте Луганской ОВА желающим предлагают бесплатно сделать биохимические анализы в Центре по адресу: г. Днепр, улица Бригадная, 11.

Но при этом Центр хочет приобрести автомобиль с бурильно-крановой установкой за 12 млн 998 тыс. грн и полуприцеп ВАРЗ-НПМ 2513 грузоподъемностью 25 тонн — за 1,8 млн грн. Впрочем, в ходе аукциона цены могут и снизиться,

Купить установку и прицеп для сдачи в аренду?

В этом тендере, который состоится уже в четверг, 16 марта, обращают на себя внимание два аспекта:

зачем медицинскому учреждению нужна буровая установка?

Большая часть других тендеров "Консультационно-диагностического центра" Северодонецкого горсовета абсолютно обычны для его профиля и предполагают покупку различных медицинских изделий. И хотя среди заявленных центром сфер деятельности значится грузовой автомобильный транспорт, там нет такой сферы как "проведение бурильных работ", и зачем он медикам – загадка. Разве что эту установку будут сдавать в аренду, что кстати, разрешено предприятию, но непонятно зачем.

цена прицепа может оказаться завышенной в полтора раза.

Так, автоприцеп со схожими характеристиками и грузоподъемностью в 27 тонн (Центру нужен 25-тонник) в Азербайджане предлагают купить за 32 000 евро или 1,24 млн грн. Заметим, что эту цену выставили в Азербайджане за прицеп, который производится на Верхнеднепровском авторемзаводе в 70 км от Днепра, где и находится покупатель.

Примерно такой прицеп хотят купить луганские медики

То есть, купить его можно даже еще дешевле, чем за 1,24 млн грн, но покупатели из Северодонецкого медучреждения, подчиняющегося Луганской ОВА, готовы почему-то отдать за него в полтора больше.

В целом с началом войны у украинских чиновников все чаще возникает непонятная "щедрость" при закупках за государственный счет. Так, Минобороны несмотря на скандалы, продолжает покупать втридорога продукты у поставщиков, которых уже уличали в завышении цен на свои товары.