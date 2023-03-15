15 мільйонів за бурову установку: куди на Луганщині йдуть гроші медиків

Луганським медикам навіщось терміново знадобилася бурова установка та причіп за 15 мільйонів гривень

Після виходу Сергія Гайдая з посади голови Луганської військової адміністрації, в мережі звернули увагу на дивні закупівлі деяких бюджетних установ області, зроблені державним коштом.

Так, бухгалтер Юлія Глушко (Raduga Yulita) виклала на своїй сторінці у Facebook скріншоти низки дивних тендерів на покупку не зовсім типового для бюджетників обладнання. Наприклад, квадрокоптери для "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" або шоломи та бронежилети — для медиків Старобільської лікарні, очевидно, евакуйованих з окупованого міста.

Найбільшою ж покупкою є придбання комунальним некомерційним підприємством "Консультативно-діагностичний центр" Сєвєродонецької міськради бурильно-кранового вантажного автомобіля майже за 13 млн. грн. і вантажного напівпричепа за 1,8 млн. грн.

Незважаючи на назву, Центр давно переїхав до Дніпра і продовжує працювати за основним профілем – надавати медичні послуги населенню.

Наприклад, на сайті Луганської ОВВ бажаючим пропонують безкоштовно зробити біохімічні аналізи у Центрі за адресою: м. Дніпро, вулиця Бригадна, 11.

Але при цьому Центр хоче придбати автомобіль із бурильно-крановою установкою за 12 млн 998 тис. грн та напівпричіп ВАРЗ-НПМ 2513 вантажопідйомністю 25 тонн — за 1,8 млн грн. Втім, в ході аукціону ціни можуть знизитися,

Купити установку та причіп для здачі в оренду?

У цьому тендері, який відбудеться вже у четвер, 16 березня, звертають на себе два аспекти:

навіщо медичній установі потрібна бурова установка?

Більшість інших тендерів "Консультаційно-діагностичного центру" Сєвєродонецької міськради є абсолютно звичайними для його профілю і припускають купівлю різних медичних виробів. І хоча серед заявлених центром сфер діяльності значиться вантажний автомобільний транспорт, там немає такої сфери як проведення бурильних робіт, і навіщо він медикам – загадка. Хіба що цю установку здаватимуть в оренду, що, до речі, дозволено підприємству, але незрозуміло навіщо.

ціна причепа може бути завищеною у півтора рази.

Так, автопричіп зі схожими характеристиками та вантажопідйомністю 27 тонн (Центру потрібен 25-тонник) в Азербайджані пропонують купити за 32 000 євро або 1,24 млн грн.

Зауважимо, що цю ціну виставили в Азербайджані за причіп, який виробляється на Верхньодніпровському авторемзаводі за 70 км від Дніпра, де і знаходиться покупець. Тобто, купити його можна навіть ще дешевше, ніж за 1,24 млн грн, але покупці з Сєвєродонецької медустанови, що підпорядковується Луганській ОВА, готові чомусь віддати за нього півтора більше.

Загалом із початком війни в українських чиновників все частіше виникає незрозуміла "щедрість" при закупівлях державним коштом. Так, Міноборони незважаючи на скандали, продовжує купувати втридорога продукти у постачальників, яких вже викривали у завищенні цін на свої товари.