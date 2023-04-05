Как вода в песочницу: в Днепропетровской области тендер по благоустройству на 2,3 млн грн ушел фирме из трех человек

За компанией уже есть шлейф сомнительных сделок с 2019 года

В Новомосковске Днепропетровской области коммунальное предприятие отдало тендер по благоустройству на 2,3 млн грн фирме, в которой работает всего три человека + руководитель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает активистка и бухгалтер Юлия Глушко (Raduga Yulita) выложив соответствующие скриншоты.

Почти 3 миллиона на зону отдыха

Так, 14 марта КП "Благоустройство города" Новомосковского горсовета провело тендер по устройству зоны отдыха с газонами и системой автоматического полива. Впрочем, понятие "тендер" в данном случае — весьма условное. Поскольку в этом "действе" участвовало всего одно предприятие – ООО "Строительная компания "Мистобудивник", ставшее его победителем.

Тендер Источник - Facebook Юлии Глушко

Согласно условиям, компания должна будет разбить газоны и оборудовать их автополивом в срок до 30 июня, за что получит 2 млн 295 тыс. грн.

Но вот в чем казус, на который указывает Юлия Глушко.

Есть четыре договора ООО "Строительная компания "Мистобудивник" с тремя гражданами Украины (даже не имеющими статуса ЧП-ФОП и без указанных ИНН), на выполнение неких строительно-монтажных работ, работ по благоустройству на объектах компании.

Один из тех самых договоров Источник - Facebook Юлии Глушко

Договора с тремя субподрядчиками были заключены 1 марта, а объявление о тендере КП "Благоустройство города" дало… 6 марта. А 17 марта определило победителя. Таким образом, убеждена Юлия Глушко, ООО "Строительная компания "Мистобудивник" заранее знало о своей победе и наняло неких "исполнителей" для проведения работ по будущему благоустройству.

Есть и ряд других, довольно диссонирующих моментов, которые могут указывать на возможную коррупционную сделку.

Так, к примеру, есть вопрос о том, а справятся ли 3 человека за три месяца с теми объемами работ, которые заявлены в договорах? Например, площадь системы полива для газонов составляет 1600 квадратных метров, цветника – 200 метров, а еще нужно устроить лавочки и другое. Но если присмотреться, то проблем никаких, ведь в заключенных от 1 марта договорах "Мистобудивник" отводит на выполнение работ срок с 1 марта до 31 декабря 2023 года. То есть налицо — второй нонсенс. По тендеру работы должны быть выполнены до 30 июня, а по договорам — к концу года.

Конечно, можно предположить, что ООО "Строительная компания "Мистобудивник" нанимает неких субподрядчиков для проведения работ, никак не связанных с тендером КП "Благоустройство города".

Но по данным аналитической системы YouControl в 2020-м году из общей выручки в 3 млн 52 тыс. грн на тендеры из местного бюджета пришлись 2 млн 281 тыс. грн (74,7%), то есть именно заказы от города для "Мистобудивника" были обычно приоритетными. К примеру, на освещение будущей зоны отдыха компания получила 702 тысячи гривен. И снова в тендере с одним участником, и также 17 марта.

75% доходов Мистобудивника - из горбюджета Источник - YouControl

Сомнительный бэкграунд победителя

Как выяснил "Телеграф", частыми победами ООО "Строительная компания "Мистобудивник" в Новомосковске с 2020 года интересуются правоохранители.

По данным следствия еще в 2019-м году ООО "Строительная компания "Мистобудивник" заключили 8 договоров на проведение работ и оказание услуг вовсе без всяких торгов на сумму в 1,8 млн грн. Но еще больше – 43 договора на 4 млн грн., было заключено без аукционов у ЧП-ФЛП, бывшего одновременно и владельцем, и директором "Мистобудивника".

К примеру, 25 июля 2019 года ЧП-ФЛП составил проект ремонта системы отопления детского сада "Калинка" в Новомосковске. Стоимость ремонта изначально составляла 198 тысяч гривен. Но 23 сентября была снижена до 101 тысячи. На деле же, уже 27 сентября ООО "Строительная компания "Мистобудивник" без всякого тендера был заключен договор о ремонте системы отопления в 6 раз дороже – на 610 тысяч гривен. И такие факты не единичны.

Версия следствия - имели место сговор и хищения

В итоге, по версии следствия, имел место сговор между ЧП-ФЛП, он же владелец и директор "Мистобудивника", и распорядителями бюджетных средств, согласно которым объемы работ сперва занижались, что давало повод не проводить аукцион из-за якобы низкой стоимости. Однако при заключении договора цена уже завышалась, а "излишки" похищались.

Впрочем, подтвердить свою версию следствие не смогло, поскольку 2 марта 2022 года истек срок досудебного расследования и что происходит сейчас – неизвестно.

Вместе с тем, еще осенью 2019 года у "Мистобудивника" сменился собственник, который формально не имеет отношения к прежнему руководству. Оно, может, и так, но вот сама компания по-прежнему пользуется популярностью у местных чиновников, а владелец и директор фирмы – также одно лицо. То же самое было и в 2019 году, правда как ЧП-ФЛП нынешний владелец и директор фирмы Александр Теренков, не оформлен.

Отметим, что "Телеграф" не раз сообщал о странных тендерах в Днепропетровской области, например, облсовет хотел заказать рекламу госучреждений здравоохранения на 20 млн грн. Причем часть этих тендеров уже выиграли фирмы одного из депутатов горсовета Днепра.