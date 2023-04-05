Як вода у пісочницю: на Дніпропетровщині тендер з благоустрою на 2,3 млн грн пішов фірмі з трьох осіб

За компанією вже є шлейф сумнівних угод із 2019 року

У Новомосковську Дніпропетровської області комунальне підприємство віддало тендер з благоустрою на 2,3 млн грн фірмі, в якій працює лише три особи плюс керівник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє активістка та бухгалтер Юлія Глушко (Raduga Yulita), виклавши відповідні скріншоти.

Майже 3 мільйони на зону відпочинку

Так, 14 березня КП "Благоустрій міста" Новомосковської міськради провело тендер щодо влаштування зони відпочинку з газонами та системою автоматичного поливу. Втім, поняття "тендер" у даному випадку є досить умовним. Оскільки в цьому "дійстві" брало участь лише одне підприємство — ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник", яке стало його переможцем.

Тендер Джерело — Facebook Юлії Глушко

Згідно з умовами, компанія має розбити газони та обладнати їх автополивом у строк до 30 червня, за що отримає 2 млн 295 тис. грн.

Але ось у чому казус, на який вказує Юлія Глушко.

Є чотири договори ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" з трьома громадянами України (котрі навіть не мають статусу ПП-ФОП і без зазначених ІПН) на виконання деяких будівельно-монтажних робіт, робіт з благоустрою на об’єктах компанії.

Один з тих самих договорів Джерело — Facebook Юлії Глушко

Договори із трьома субпідрядниками було укладено 1 березня, а оголошення про тендер КП "Благоустрій міста" дало… 6 березня. А 17 березня визначило переможця. Таким чином, переконана Юлія Глушко, ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" заздалегідь знало про свою перемогу та найняло деяких "виконавців" для проведення робіт з майбутнього благоустрою.

Є й низка інших моментів, що доволі дисонують, та які можуть вказувати на можливу корупційну угоду.

Приміром, є питання про те, а чи впораються 3 особи за три місяці з тими обсягами робіт, які заявлені в договорах? Наприклад, площа системи поливу для газонів становить 1600 квадратних метрів, квітника – 200 метрів, а ще потрібно влаштувати лавки та інше. Але якщо придивитися, то проблем жодних, адже в укладених від 1 березня договорах "Містобудівник" відводить на виконання робіт термін з 1 березня до 31 грудня 2023 року. Тобто є другий нонсенс. За тендером роботи мають бути виконані до 30 червня, а за договорами – до кінця року.

Звичайно, можна припустити, що ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" наймає якихось субпідрядників для проведення робіт, які ніяк не пов’язані із тендером КП "Благоустрій міста".

Але за даними аналітичної системи YouControl у 2020 році із загальної виручки у 3 млн 52 тис. грн на тендери з місцевого бюджету припали 2 млн 281 тис. грн (74,7%), тобто саме замовлення від міста для "Містобудівника" були зазвичай пріоритетними. Наприклад, на освітлення майбутньої зони відпочинку компанія отримала 702 тисячі гривень. І знову у тендері з одним учасником, і також 17 березня.

75% доходів Містобудівника — з міськбюджету Джерело — YouControl

Сумнівний бекграунд переможця

Як з’ясував "Телеграф", частими перемогами ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" у Новомосковську з 2020 року цікавляться правоохоронці.

За даними слідства ще у 2019-му році ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" уклало 8 договорів на проведення робіт та надання послуг зовсім без будь-яких торгів на суму в 1,8 млн грн. Але ще більше – 43 договори на 4 млн грн., було укладено без аукціонів у ПП-ФОП, який був одночасно і власником, і директором "Містобудівника".

Наприклад, 25 липня 2019 року ПП-ФОП склав проект ремонту системи опалення дитячого садка "Калинка" у Новомосковську. Вартість ремонту спочатку становила 198 тисяч гривень. Але 23 вересня ціну робіт було знижено до 101 тисячі. Насправді ж, вже 27 вересня ТОВ "Будівельна компанія "Містобудівник" без жодного тендеру було укладено договір про ремонт системи опалення у 6 разів дорожче – на 610 тисяч гривень. І такі факти не поодинокі.

Версія слідства — мали місце змова та розкрадання

У результаті, за версією слідства, мала місце змова між ПП-ФОП, він же власник і директор "Містобудівника", і розпорядниками бюджетних коштів, згідно з якими обсяги робіт спочатку занижувалися, що давало привід не проводити аукціон через нібито низьку вартість. Однак під час укладання договору ціна вже завищувалася, а "надлишки" розкрадали.

Втім, підтвердити свою версію слідство не змогло, оскільки 2 березня 2022 року минув термін досудового розслідування і що відбувається зараз – невідомо.

Водночас, ще восени 2019 року у "Містобудівника" змінився власник, який формально не має відношення до колишнього керівництва. Воно, може, і так, але сама компанія, як і раніше, користується популярністю у місцевих чиновників, а власник і директор фірми – також одна особа. Те саме було і в 2019 році, правда як ПП-ФОП нинішній власник та директор фірми Олександр Теренков, не оформлений.

Зазначимо, що "Телеграф" неодноразово повідомляв про дивні тендери в Дніпропетровській області, наприклад, облрада хотіла замовити рекламу держустанов охорони здоров’я на 20 млн грн. Причому частину цих тендерів уже виграли фірми одного із депутатів міськради Дніпра.