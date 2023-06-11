Чиновники у Києві закупили "для укриттів" овочерізки за захмарними цінами

Українці припустили, що у сховищах хочуть відкрити ресторани

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації у місті Києві провело незвичайний тендер. Для укриттів були закуплені не меблі, не системи вентиляції і навіть не питна вода, а овочерізки.

Про це сказано на сайті Prozorro, на якому і було проведено тендер на закупівлю. Оголошено його було у грудні 2022 року і тоді ж було підписано договір, а це означає, що овочерізки вже закуплені.

Тендер був оголошений на 12 овочерізок Robot Coupe CL50 на суму 1 583 496 гривень. Ціна однієї овочерізки із комплектом насадок становить 131 958 гривень. Цей кухонний прилад оснащений слайсерами для нарізки соломкою, кубиками, нарізки картоплі-фрі, а також набором для приготування пюре і так далі.

"Ну ймовірно думаючи про укриття ви думаєте про ремонт, безпеку, питну воду, генератори, доступ туди людей, зв’язки, ну або якісь невідкладні речі, щоб перечекати небезпеку. Ну і, напевно, так думають десь 99% людей. Але ні, у вас усіх просто немає фантазії, що потрібно в укритті… Чого вам ще не вистачає у укриттях, якщо там є навіть овочерізки?, — дивується голова правління до Спілки концертної індустрії України (СКІУ) Максі Шульженко.

Українці у коментарях також не розуміють, для чого укриття оснащувати овочерізками за 100 тисяч гривень.

Вони ресторани там відкривати планують?

В інтернеті ціна Robot Coupe CL50 десь у районі 60-65 тис грн

Була в мене така. Гарна штука. Корисна. Овочі ріже швидко. Але дуже дорогі насадки та трохи голосно працює. Нехай буде.

То навіщо? Є ідеї?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпропетровській області тендер з благоустрою виграла фірма із трьох осіб. Згідно з умовами, компанія має розбити газони та обладнати їх автополивом у строк до 30 червня, за що отримає 2 млн 295 тис. грн.