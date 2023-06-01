Загибель людей під зачиненим укриттям. Що міська влада обіцяла пару днів тому і як виправляються зараз

Одразу з'явилися версії про якісь альтернативні таємні сховища поблизу, про які нікого з місцевих не поінформували

Зачинене укриття у поліклініці №3 у Деснянському районі Києва під час ракетної атаки стало причиною смерті трьох місцевих жителів, ще 10 осіб постраждали. Зокрема, загинула 33-річна жінка та матір з 9-річною донькою.

Ховатися у поліклініку прибігли здебільшого жінки та діти, але їм не відчинив двері охоронець. Цей випадок обернувся трагедією, проте у столиці й раніше скаржилися на замки на дверях бомбосховищ під час тривог. Пару днів тому міська влада знову пообіцяла відчиняти сховища.

Укриття було зачинене чи був таємний вхід?

Що відомо зі слів місцевих мешканців, які постраждали від удару:

Чоловік загиблої внаслідок падіння уламка російської ракети, Ярослав, розповів, що люди стукали в укриття, а його не відкрили . Він побіг стукати у двері до іншого виходу. У цей момент стався приліт. Його донька, яка теж була біля укриття, вціліла.

. Він побіг стукати у двері до іншого виходу. У цей момент стався приліт. Його донька, яка теж була біля укриття, вціліла. Уламки впали за 10 хвилин після сирени , сказав Ярослав. Це важливий момент, бо час добігти — мінімальний. Ця деталь нівелює пояснення про якісь альтернативні входи (часу їх шукати немає) у поліклініку та поради знайти інші підвали на районі (часу на це немає) мера Віталія Кличка.

, сказав Ярослав. Це важливий момент, бо час добігти — мінімальний. Ця деталь нівелює пояснення про якісь альтернативні входи (часу їх шукати немає) у поліклініку та поради знайти інші підвали на районі (часу на це немає) мера Віталія Кличка. Охоронець сам був у сховищі та виглядав п'яним , каже чоловік загиблої.

, каже чоловік загиблої. Поліклініка постійно відмовляє місцевим у доступі до укриття, каже місцева жителька. Скарги подавали постійно, а завідувачка заперечувала, що поліклініка є укриттям.

Що каже місцева влада:

(!) Голова КМВА Сергій Попко каже, що частина людей все ж була в укритті. Укриття в поліклініці нібито було відкрите і ним "всі користувалися". Воно — за 10 метрів. Один з входів був відчинений.

каже, що частина людей все ж була в укритті. Укриття в поліклініці нібито і ним "всі користувалися". Воно — за 10 метрів. Один з входів був відчинений. (!) Мер Києва Віталій Кличко каже, що у школі поруч з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Кличко сказав, що охоронець дістав поранення і госпіталізований. Це суперечить свідченням чоловіка загиблої про те, що охоронець був в укритті п'яним.

і в ньому були люди. Кличко сказав, що охоронець дістав поранення і госпіталізований. Це суперечить свідченням чоловіка загиблої про те, що охоронець був в укритті п'яним. Кличко назвав відповідальними керівників установ, де розташовані укриття і глав районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці.

Патрульна поліція Києва допоможе контролювати роботу укриттів уночі .

. До КМДА не надходили скарги на укриття в поліклініці , біля якого загинули люди, заявив представник Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає "Радіо Свобода". Ця теза суперечить свідченнями місцевих мешканців.

, біля якого загинули люди, заявив представник Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає "Радіо Свобода". Ця теза суперечить свідченнями місцевих мешканців. Кличко звернувся до Офісу президента з вимогою усунути на час слідства голову Деснянського району та керівника поліклініки . Він назвав їх відповідальними.

. Він назвав їх відповідальними. За словами Ткачука, охоронець намагався відчинити відкриття, але в цей час стався вибух. Цей охоронець зараз у лікарні, каже Ткачук. Ця теза також суперечить словам чоловіка загиблої жінки, його свідчення — на відео вище.

відкриття, але в цей час стався вибух. Цей охоронець зараз у лікарні, каже Ткачук. Ця теза також суперечить словам чоловіка загиблої жінки, його свідчення — на відео вище. Міська влада ініціює, щоби власники укриттів несли відповідальність , якщо ті зачинені, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає "Радіо Свобода".

, якщо ті зачинені, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає "Радіо Свобода". Наразі такої відповідальності немає , каже Поворозник. Він вважає, що укриття мають бути відкриті цілодобово (часу добігти обмаль).

, каже Поворозник. Він вважає, що (часу добігти обмаль). Укриттів є багато у приватній власності, які мають працювати також як сховище.

Міська влада Києва вже звернулася до Верховної Ради, щоби зобов’язати власників укриттів залишати їх відчиненими.

(!) З'ясувалася цікава деталь — у Києві стороннім взагалі не можна заходити до шкіл вдень, а вночі заклади мають бути зачиненими, бо це — комендантська година. Це випливає з пунктів 1.3 та 1.4 наказу номер 86 Департаменту освіти на науки КМДА за підписом Фіданян Олени Григорівни від 31 серпня 2022 року.

Ось так виглядає заборона ховатися у підвалах шкіл уночі:

"Сторонні особи" не можуть ховатися у підвалах шкіл вночі

Розслідування поліції:

Поліція відкрила два провадження

Поліція Києва розпочала 2 кримінальних провадження:

за ч. 2 ст. 367 ККУ "службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки" (позбавлення волі від 2 до 5 років зі штрафом або без такого);

за фактом "залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи", це ч. 3 ст. 135 ККУ (позбавлення волі від 3 до 8 років).

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість, це злочин. Крім того, ДСНС спільно з поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими.

(!) Охоронець зараз у поліції та має ознаки алкогольного сп’яніння, розповіла прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає "Укрінформ".

Не лише Деснянський район

Ракетні атаки росії на столицю посилилися місяць тому, що знову зробило проблему укриттів у столиці актуальною. З посиленням атак кияни почали скаржилися на недостатню кількість захисних споруд.

Пару днів тому на вулиці Липинського біля велотреку охоронець підземного паркінгу виганяв людей під час ракетної атаки. За його словами, дівчата не можуть перебувати на території підземної автостоянки, оскільки це "не бомбосховище". Справді, підземний паркінг чомусь не нанесли на карту КМДА, водночас інші паркінги там позначені.

24 травня у підвал будинку на вулиці Зодчих, що на Борщагівці, де місцеві мешканці ховаються під час повітряних тривог, приїжджали представники КМДА. Місцеві мешканці поскаржилися на те, що будівельники винесли їхні речі з підвалу та зачинили приміщення, бо там ремонт. Після скарг вдалося домовитися, що ключі від укриття будуть не тільки у коменданта, але й у жителів будинку.

(!) Тоді ж директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив, що лише за два тижні атак рф надійшло понад 30 скарг щодо закритих під час повітряних тривог укриттів. Після перевірки в більшості з них проблеми нібито усунули, тривають роботи з поліпшення їх стану, а балансоутримувачі забезпечують доступ населення до захисних споруд.

До цього Група громадського моніторингу "Озон" перевірила 96 сховищ у столиці. З них волонтерам вдалося знайти 73%, але інші 27% — за вказаними адресами розшукати не вдалося. Їх або фактично немає або неможливо знайти через відсутність вказівних знаків. Лише 48% з перевірених укриттів мали відповідні позначки з напрямком руху та були відкритті або на місці знаходилася відповідальна особа з ключами.

Тиждень тому голова КМВА Попко обіцяв, що всі укриття столиці під час тривоги будуть відчинені.

КМВА тиждень тому обіцяла, що бомбосховища будуть відчиненими

Раніше "Телеграф" перевірив, чи доступні цивільні сховища у місті на випадок нових ракетних ударів. На шістнадцятий місяць повномасштабної війни ситуація з укриттями жодним чином не покращилась. Окремі сховища дійсно недоступні у нічний та денний час, якісь з перевірених укриттів доступні й не зачинені, але є запитання до комфорту. Тобто, на онлайн-карті, начебто все покращується, але є чимало "але".