За скільки часу учні мають діставатись до укриття: у Міносвіти пояснили нові вимоги до шкіл

Безпеку учнів Міністерство освіти та науки виводить на перший план і вже відпрацьовує механізми її забезпечення

Незабаром почнеться новий навчальний рік, і уже зрозуміло, що він буде складним і незвичним через війну – школярам уже дають доступ до електронних підручників для дистанційного здобуття освіти, а батькам пояснюють, як діяти, якщо вони привезли дитину із закордонної евакуації. Разом з тим, Міністерство освіти і науки готує підвищені умови безпеки для шкіл. Так голова міністерства Сергій Шкарлет детально роз’яснив механізм дій вчителів та учнів під час повітряної тривоги.

Про це він розповів у інтерв’ю для видання "Гордон". Шкарлет нагадав, що точні умови роботи шкіл – де заняття можна буде проводити очно, а де тільки дистанційно – визначатиме виключно місцева влада. Проте зараз зокрема відпрацьовується спільний механізм дій під час повітряної тривоги.

"Перш за все має бути в будь-якому випадку забезпечене якомога менше одночасне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти. Це може бути зроблено за допомогою змінності: перша, друга, навіть третя зміна, – менша кількість занять при змішаній формі навчання", — пояснив Шкарлет. Він також додав, що можна розділяти предмети за галузями знання: точні та природничі науки викладати очно, а гуманітарні – онлайн.

Щодо переміщення до укриття, Шкарлет пояснив, що шлях від класу до нього має займати не більше ніж 10 хвилин, а якщо сховища нема у самій школі, то відстань до нього – не перевищувати 500 метрів. При цьому на видних місцях має бути розміщено достатньо вказівників, а в укритті розписане місцеперебування класу. Діти мають бути забезпечені водою – технічною та питною, мати вбиральні, необхідні медикаменти, стільці та ліжка або каремати. "Учитель має завести дітей свого класу до укриття і при цьому уважно слідкувати за дітьми, у тому числі бути готовим надати первинну психологічну підтримку дитині, якщо вона нервує", — розповів міністр. І додав, що до відбою повітряної тривоги полишати укриття дітям і вчителям буде заборонено.

За словами міністра, в Україні уже проведено 39 тисяч тренувальних занять з вчителями по відпрацюванню їхніх дій під час повітряної тривоги. Плануються також такі навчання з дітьми. "Перед цим ми рекомендуємо кожному вчителю, кожному класоводу або класному керівнику провести зібрання з батьками, провести напередодні зібрання з учнями, які вирішили навчатися як офлайн, так і онлайн, провести певну репетицію, тренування дій під час повітряної тривоги. Адже це безпека. Безпека вимагає підготовленості перш за все", — розповів міністр.

Як повідомляв "Телеграф", після початку війни у МОН вирішили переглянути і навчальну програму для шкіл, додавши до неї кілька предметів, зокрема курс з безпеки життєдіяльності.