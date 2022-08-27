За сколько времени ученики должны добираться до укрытия: в МОН объяснили новые требования к школам

Безопасность учащихся Министерство образования и науки выводит на первый план и уже отрабатывает механизмы ее обеспечения

В скором времени начнется новый учебный год, и уже ясно, что он будет сложным и необычным из-за войны – школьникам уже дают доступ к электронным учебникам для дистанционного получения образования, а родителям объясняют, как действовать, если они привезли ребенка из зарубежной эвакуации. Вместе с тем Министерство образования и науки готовит повышенные условия безопасности для школ. Так, глава министерства Сергей Шкарлет подробно разъяснил механизм действий учителей и учеников во время воздушной тревоги.

Об этом он рассказал в интервью для издания "Гордон". Шкарлетт напомнил, что точные условия работы школ – где занятия можно будет проводить очно, а где только дистанционно – будут определять исключительно местные власти. Однако сейчас в частности отрабатывается общий механизм действий во время воздушной тревоги.

"Прежде всего, должно быть в любом случае обеспечено как можно меньше одновременное пребывание участников образовательного процесса в учебном заведении. Это может быть сделано с помощью сменности: первая, вторая, даже третья смена, — меньшее количество занятий при смешанной форме обучения", — объяснил Шкарлет. Он также добавил, что можно разделять предметы по отраслям знания: точные и естественные науки преподавать очно, а гуманитарные – онлайн.

Относительно перемещения в укрытие, Шкарлет пояснил, что путь от класса до него должен занимать не более 10 минут, а если убежища нет в самой школе, то расстояние до него – не превышать 500 метров. При этом на видных местах должно быть размещено достаточно указателей, а в укрытии расписано местонахождение класса. Дети должны быть обеспечены водой – технической и питьевой, иметь туалеты, необходимые медикаменты, стулья и кровати или карематы. "Учитель должен завести детей своего класса в укрытие и при этом внимательно следить за детьми, в том числе быть готовым оказать первичную психологическую поддержку ребенку, если он нервничает", — рассказал министр. И добавил, что до отбоя воздушной тревоги покидать укрытие детям и учителям будет запрещено.

По словам Министра, в Украине уже проведено 39 тысяч тренировочных занятий с учителями по отработке их действий во время воздушной тревоги. Планируются также такие учения с детьми. "Перед этим мы рекомендуем каждому учителю, каждому классоводу или классному руководителю провести собрание с родителями, провести накануне собрание с учениками, решившими учиться как офлайн, так и онлайн, провести определенную репетицию, тренировку действий во время воздушной тревоги. Ведь это безопасность. Безопасность требует подготовленности, прежде всего", — рассказал министр.

Как сообщал "Телеграф", после начала войны в МОН решили пересмотреть и учебную программу для школ, добавив к ней несколько предметов, в частности курс по безопасности жизнедеятельности.