Учебный год на носу: что изменится в школьной программе

Российских писателей планируют вычеркнуть из украинской школьной программы

В Украине закончилась основная сессия НМТ у абитуриентов, а это значит, что новый учебный год — уже не за горами. Значит, вскоре многим школьникам придется вернуться к процессу обучения, который претерпит некоторые изменения из-за полномасштабной войны с россией. Однако нововведения коснутся и парочки школьных курсов, подход к которым пересмотрят в историческом разрезе.

Подробнее об этом "Телеграф" узнал во время общения с первым заместителем министра образования и науки Андреем Витренко. Чиновник отмечает, что в основном внимание сотрудников ведомства привлекли зарубежная литература, история Украины и, конечно же, курс безопасности жизнедеятельности.

В курсе "зар/лит" собираются убрать все "лишние вещи", которые так или иначе были связаны с имперскими замашками россии. Это значит, что из программы обучения вычеркнут практически всех российских писателей и поэтов — в первую очередь тех, кто воспевал величие российского оружия. МОН практически завершил эту работу, указ о нововведениях будет подписан до середины августа.

Без проблем, конечно же, не обходится. Как, к примеру, с Михаилом Булгаковым, которого и Украина, и рф называют своим писателем. Хотя родился он в Киеве, однако был весьма знаменитым украинофобом, что ставит под сомнение ценность его творчества.

Витренко поддерживает выборочный подход к вычеркиванию произведений, так или иначе связанных с россией.

"Вот что изымать, к примеру, у Булгакова? "Белую гвардию" — да. А "Собачье сердце"? Нет. Потому что это произведение, которое как раз с сарказмом показывает всю нелепость их системы", — говорит чиновник.

По его словам, над изменением программы работает целая комиссия литературоведов. Каждое произведение анализируют по двум направлениям: что оно дало мировому литературному наследию и то, какое психолого-педагогическое влияние имеет на ребенка, особенно во время войны. Каждый из членов комиссии делает свои выводы, а затем на общем совещании в министерстве принимается общее решение.

Как пример, Андрей Витренко приводит также документальный роман "Бабин яр" Анатолия Кузнецова. Чиновник объясняет, что писатель был дисидентом, а также честно описывал все ужасы происходящего в Бабином яру. Поэтому убирать не решили, однако настаивают на переводе на украинский язык.

"Мы сейчас вообще направлены на диверсификацию программы зарубежной литературы, чтобы дать большое количество произведений ученику на выбор, и они будут самостоятельно выбирать, что читать. Будем откровенны, если кто-то захочет прочесть пушкина, то он сможет его и так прочесть, — говорит Витренко. — Но мы делаем все для того, чтобы украинские дети все же не были под влиянием российских нарративов".

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Также часть изменений коснется курса истории Украины. МОН сделает упор на украинские архивные источники, чтобы лучше показать школьникам историю национального освободительного движения. Прежде всего, это связано с необходимостью продемонстрировать настоящее отношение российской империи к Украине на протяжении сотен лет.

"Национально-патриотическое воспитание усиливается во всей практической плоскости, — отмечает представитель министерства. — А в курсе безопасности жизнедеятельности будут изменения — например, будет введен модуль противоминной безопасности, чтобы дети понимали, что не все игрушки, телефоны можно подбирать".

Детальное интервью с чиновником , касающееся многих аспектов обучения в Украине, можно прочесть на сайте "Телеграфа": "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности – первый замминистра образования"