Деньги на учебники потратили на ВСУ: что будут делать власти, чтобы обеспечить детей

В Верховной Раде попросили о помощи в поиске меценатов

Независимо от того, очно будут учиться школьники в будущем учебном году или родители пожелают держать их на дистанционном обучении, учебниками необходимо обеспечить всех. И здесь у украинской власти возникла проблема – средства, за которые должны были напечатать книги для 5 классов Новой украинской школы, потратили на нужды ВСУ. Теперь для этого придется искать меценатов.

Об этом сообщила секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. По ее данным, на печать учебников планировалось потратить 1,3 млрд грн, но из-за войны этих средств в бюджете уже нет.

"Нам нужно минимум 320 млн грн для обеспечения учебниками всех детей по 4 базовым предметам: украинский язык, украинская литература, математика, история Украины", — написала Пипа в соцсетях. И объявила, что сейчас парламентарии начали обращаться к меценатам, в том числе иностранным, которые могли бы помочь с этим вопросом.

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Первый миллион гривен, по данным Пипы, уже предоставили швейцарские партнеры. Но поскольку до начала учебного года осталось всего полтора месяца, сбор средств необходимо существенно ускорять. Она попросила своих подписчиков помочь с поиском фондов и частных лиц, которые согласились бы дать деньги на учебники для украинских пятиклассников.

Напомним, для дистанционных уроков в Украине с 1 сентября заработают отдельные классы. Решать вопросы с формой обучения будут родители школьников.