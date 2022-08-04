Одеваемся в школу: базовые вещи в гардеробе школьницы, чтобы было стильно и соблюдался дресс-код (фото)

Стильная подборка базовых вещей для школьного гардероба от стилиста

Даже в условиях военного положения похвастаться стильными обновками хочет каждая современная девушка. Старшеклассницы не менее взрослых хотят выглядеть в школе стильно и красиво.

Чтобы как-то разнообразить свой школьный гардероб, выбирайте рубашки разного кроя, разные низы, создавайте многослойность, разбавляйте образы аксессуарами — серьги, гольфы, кольца, ободки — благодаря им образ будет выглядеть интересно и завершено. Об этом пишет стилист SAMAL SAN.

Рубашки

Чтобы разнообразить образы, можно выбрать 2-3 рубашки разного кроя, с длинным и коротким рукавом, из хлопка и сатина, с карманами и без.

Юбки

В зависимости от дресс-кода юбку можно выбрать трапецию, классическую прямую или в складку, в длине мини или миди.

Жакет

Можно выбрать кроп или в полную длину, приталенный или свободного кроя, в качестве второго слоя также можно использовать жилет без рукавов.

Платье

Может быть прямого кроя или расклешенной юбкой, трапеция, тюльпан или в форме сарафана, требующую в пару водолазку или рубашку, короткие или длиной чуть выше/ниже колена с длинными рукавами-фонариками, с манжетами и акцентированными ажурными воротниками, в классических оттенках черного и темно-синего, из принтов можно выбрать классический тартан или варианты в мелкую клетку.

Брюки

Можно выбрать прямого свободного кроя в пол, либо по щиколотку.

Теплый верх

Можно использовать джемперы, пуловеры, свитера, кардиганы или вязаные жилеты.

Сумка

Может быть сумка-почтальонка, тоут, рюкзак или любая другая сумка — главное, чтобы она была достаточно вместительной и практичной. Сумку лучше выбрать нейтрального оттенка.

Обувь

Выбираем в соответствии с дресс-кодом, универсальную, удобную и безопасную.

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