Продолжение обучения в школах Украины после возвращения из-за границы: что нужно знать родителям

До нового учебного года осталось уже совсем мало времени, а вопросов – очень много

Война внесла свои коррективы в жизнь украинцев, однако даже из-за военной агрессии россии дети в Украине вернутся к учебе уже с 1 сентября. "Телеграф" решил разобраться, как украинским школьникам вернуться к учебе в родной стране после того, как они получали знания за ее пределами.

В Министерстве образования Украины отмечают, что после обучения за границей украинцам важно получить в учебном учреждении документы с информацией о том, что ребенок изучал, и какие оценки получил.

"Это позволит перезачислить часть оценок по общим в программах украинской и зарубежной школы предметам, а также поможет украинским учителям быстрее интегрировать ребенка в образовательный процесс", — сообщают в ведомстве.

Кроме того, известно, что все ученики будут переведены в следующие классы, независимо от того, поддерживали ли они связи с украинскими учителями и формы обучения.

Следует отметить, если родители школьников не подавали заявление об отчислении ребенка из учебного учреждения в Украине, то по возвращению в родную школу принятие дополнительных мер не предусматривается. В противном случае на родителей все же возложена обязанность написать заявление на зачисление ребенка в украинскую школу.

Как сообщает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, действующее украинское законодательство не предусматривает отчисления детей, вынужденно выехавших за границу из-за войны в стране, однако один такой случай все же существует.

"Единственный случай, когда ученика могут отчислить из школы решением педсовета, это если выпускник профильного 9 класса получил оценку 3 и ниже по профильному предмету. Есть только вариант, когда могут оставить на повторный курс, но не более 1 раза в течение обучения", — объяснил он.

Также родителям советуют помнить, что при условии, что ребенок не посещает школу в течение 10 дней и не имеет уважительной причины, в то же время педагоги на руководство не знает, где он находится, они должны обратиться в полицию и Службу по делам детей, чтобы установить, почему он не посещает занятия.

Что касается родителей, которые все не хотят, чтобы ребенок возвращался к получению украинского образования, однако в школе этому не очень рады, то Сергей Горбачев призывает рассмотреть другие альтернативные варианты.

Речь идет о Международной украинской школе (МУШ). Ранее в этом заведении учились в подавляющем большинстве дети украинских дипломатов, а теперь и часть беженцев.

Горбачев также добавляет, что сейчас в Украине создано достаточно большое количество частных школ, которые могут предложить получать украинское образование, если есть такое желание.

"Сейчас нужно расширять возможности таких заведений, поддерживать их, но я пока не вижу системной работы в этом направлении", – подытожил омбудсмен.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с первым заместителем министра образования и науки Андреем Витренко, который подробно ответил на все важные вопросы, касающиеся образовательного процесса в условиях войны: "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности – первый заместитель министра образования" .

Также напомним, кто будет соответствовать безопасности детей в школах во время воздушной опасности.