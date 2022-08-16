Безопасность обучения во время войны: родителям, ученикам и студентам предоставили важную возможность

Состояние укрытий проверяет специальная комиссия, но родители и учащиеся могут осмотреть их лично

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год, и в Министерстве образования и науки уже пообещали – учебные заведения, не имеющие соответствующим образом оборудованного укрытия, не получат права работать в очном формате – только дистанционно и смешано. Теперь школьникам, студентам и их родителям сообщили, что они имеют возможность проверить эти укрытия лично.

Об этом рассказал государственный секретарь МОН Сергей Захарин во время поездки в Полтаву. Он напомнил, что условием для начала очного обучения является наличие укрытий, обследованных специальными комиссиями и получивших соответствующие акты. "Родители и соискатели образования могут лично осмотреть хранилища и убедиться в принятых мерах безопасности. Важно, чтобы дети и молодежь получали качественные образовательные услуги в безопасных условиях, чтобы как можно больше получателей образования были охвачены обучением", — рассказал Захарин.

Во время своего визита он осмотрел состояние укрытий Полтавского национального педагогического университета имени Короленко. Там обустроили лекционные аудитории, где можно полноценно продолжать учебный процесс во время воздушных тревог.

Читайте также: Категория Общество Обучение в условиях войны: кто в Украине будет отвечать за безопасность учащихся и укрытия В Минобразования выдвинули ряд требований для руководителей учебных заведений, чтобы образовательный процесс происходил в безопасности

Как сообщал "Телеграф", в МОН также объяснили родителям, имеют ли право отчислять детей из учебных заведений за то, какую форму обучения выбрали им родители — очную или дистанционную.