Стало известно, каким школам в Украине не разрешат работать очно с 1 сентября

Безопасность детей должны гарантировать в том числе через наличие оборудованного укрытия

Школьный учебный год 2022-2023, который стартует в Украине традиционно с 1 сентября, из-за войны пройдет с целым перечнем нововведений. Изменения претерпит обучающая программа. Кроме того, разрешение работать с детьми в очном формате получат не все младшие и средние учебные заведения.

Как рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время своего визита в Запорожскую область, школы, которые не имеют должным образом оборудованных укрытий, смогут работать только онлайн или в смешанной форме. Об этом сообщает портал "Освіта.ua".

Кроме того, исключительно в дистанционной форме будут работать школы в зонах боевых действий и на прилегающих к ним территориях.

Сходные нормы МОН выдвинул и к учреждениям внешкольного образования. Они смогут работать офлайн исключительно при наличии в здании бомбоубежища.

Читайте также: Категория Общество Обучение в условиях войны: кто в Украине будет отвечать за безопасность учащихся и укрытия В Минобразования выдвинули ряд требований для руководителей учебных заведений, чтобы образовательный процесс происходил в безопасности

Как сообщал "Телеграф", даже при наличии необходимого укрытия, родителей не будут вынуждать отправлять детей на обучение в школу — решать, в какой форме будут учиться дети, оставили на их усмотрение.