Стало відомо, яким школам в Україні не дозволять працювати очно з 1 вересня

Безпеку дітей мають гарантувати в тому числі через наявність обладнаного укриття

Шкільний навчальний рік 2022-2023, який стартує в Україні традиційно з 1 вересня, через війну пройде з цілим переліком нововведень. Змін зазнає навчальна програма. Окрім того, дозвіл працювати з дітьми в очному формати отримають не всі молодші та середні навчальні заклади.

Як розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час свого візиту до Запорізької області, ті школи, які не мають належним чином обладнаних укриттів, зможуть працювати лише онлайн або у змішаній формі. Про це повідомляє портал "Освіта.ua".

Окрім того, виключно у дистанційній формі працюватимуть школи у зонах бойових дій та на прилеглих до них територіях.

Схожі норми МОН висунув і до закладів позашкільної освіти. Вони зможуть працювати офлайн виключно за наявності у будівлі бомбосховища.

Читайте також: Категорія Суспільство Навчання в умовах війни: хто в Україні відповідатиме за безпеку учнів та укриття У Міносвіти висунули низку вимог для керівників навчальних закладів, аби освітній процес відбувався у безпеці

Як повідомляв "Телеграф", навіть за наявності необхідного укриття, батьків не змушуватимуть відправляти дітей на навчання до школи – вирішувати, в якій формі будуть навчатись діти, залишили на їхній розсуд.