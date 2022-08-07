Навчальний рік наближається: що зміниться у шкільній програмі

Російських письменників планують викреслити з української шкільної програми

В Україні закінчилася основна сесія НМТ в абітурієнтів, а це означає, що новий навчальний рік уже не за горами. Отже, незабаром багатьом школярам доведеться повернутися до процесу навчання, який зазнає деяких змін через повномасштабну війну з росією. Проте нововведення торкнуться кількох шкільних курсів, підхід до яких переглянуть в історичному розрізі.

Докладніше про це "Телеграф" дізнався під час спілкування з першим заступником міністра освіти та науки Андрієм Вітренко. Чиновник зазначає, що здебільшого увагу співробітників відомства привернули зарубіжна література, історія України та, звичайно ж, курс безпеки життєдіяльності.

У курсі "зар/літ" збираються прибрати всі "зайві речі", які так чи інакше були пов’язані з імперськими замашками росії. Це означає, що з програми навчання викреслять практично всіх російських письменників та поетів — насамперед тих, хто оспівував велич російської зброї. МОН практично завершив цю роботу, указ про нововведення буде підписано до середини серпня.

Без проблем, звичайно, не обходиться. Як, наприклад, з Михайлом Булгаковим, якого і Україна, і рф називають своїм письменником. Хоча народився він у Києві, проте був вельми знаменитим українофобом, що ставить під сумнів цінність його творчості.

Вітренко підтримує вибірковий підхід до викреслення творів, які так чи інакше пов’язані з росією.

"От що вилучати, наприклад, у Булгакова? "Білу гвардію" — так. А "Собаче серце"? Ні. Тому що це твір, який якраз із сарказмом показує всю безглуздість їхньої системи", — говорить чиновник.

За його словами, над зміною програми працює ціла комісія літературознавців. Кожен твір аналізують за двома напрямами: що він дав світовій літературній спадщині і те, яке психолого-педагогічний вплив має на дитину, особливо під час війни. Кожен із членів комісії робить свої висновки, а потім на спільній нараді у міністерстві приймається спільне рішення.

Як приклад, Андрій Вітренко наводить документальний роман "Бабин яр" Анатолія Кузнєцова. Чиновник пояснює, що письменник був дисидентом, а також чесно описував усі жахи того, що відбувається у Бабиному яру. Тому вирішили не прибирати, проте наполягають на перекладі українською мовою.

"Ми зараз взагалі спрямовані на диверсифікацію програми зарубіжної літератури, щоб дати велику кількість творів учневі на вибір, і вони самостійно вибиратимуть, що читати. Будемо відвертими, якщо хтось захоче прочитати Пушкіна, то він зможе його й так прочитати, — пояснює Вітренко. — Але ми робимо все для того, щоб українські діти все ж таки не були під впливом російських наративів".

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Також частина змін торкнеться курсу історії України. МОН робить акцент на українських архівних джерелах, щоб краще показати школярам історію національного визвольного руху. Насамперед це пов’язано з необхідністю продемонструвати справжнє ставлення російської імперії до України протягом сотень років.

"Національно-патріотичне виховання посилюється у всій практичній площині, — зазначає представник міністерства. — А в курсі безпеки життєдіяльності будуть зміни — наприклад, буде запроваджено модуль протимінної безпеки, щоб діти розуміли, що не всі іграшки, телефони можна підбирати".

Детальне інтерв’ю з чиновником щодо багатьох аспектів навчання в Україні можна прочитати на сайті "Телеграфа": "Рекомендуємо навчальним закладам починати змішану форму навчання через загрозу безпеці – перший заступник міністра освіти"