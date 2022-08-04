Одягаємось до школи: базові речі в гардеробі школярки, щоб було стильно та дотримувався дрес-код (фото)

Стильна добірка базових речей для шкільного гардероба від стиліста

Навіть в умовах воєнного стану похвалитися стильними обновками хоче кожна сучасна дівчина. Старшокласниці не менше дорослих хочуть виглядати у школі стильно та красиво.

Щоб якось урізноманітнити свій шкільний гардероб, вибирайте сорочки різного крою, різні низи, створюйте багатошаровість, розбавляйте образи аксесуарами – сережки, гольфи, кільця, обідки – завдяки їм образ виглядатиме цікаво та завершено. Про це пише стиліст SAMAL SAN.

Сорочки

Щоб урізноманітнити образи, можна вибрати 2-3 сорочки різного крою, з довгим і коротким рукавом, з бавовни та сатину, з кишенями та без.

Спідниці

Залежно від дрес-коду спідницю можна вибрати трапецію, класичну пряму або в складку, в довжині міні або міді.

Жакет

Можна вибрати кроп або в повну довжину, приталений або вільного крою, як другий шар також можна використовувати жилет без рукавів.

Сукня

Може бути прямого крою або розкльошоною спідницею, трапеція, тюльпан або у формі сарафана, що вимагає в пару водолазку або сорочку, короткі або довжиною трохи вище/нижче коліна з довгими рукавами-ліхтариками, з манжетами і акцентованими ажурними комірами, в класичних відтінках чорного і темно-синього, з принтів можна вибрати класичний тартан або варіанти у дрібну клітку.

Штани

Можна вибрати прямого вільного крою в підлогу, або по щиколотку.

Теплий верх

Можна використовувати джемпери, пуловери, светри, кардигани або в’язані жилети.

Сумка

Може бути сумка-листоноша, тоут, рюкзак або будь-яка інша сумка — головне, щоб вона була досить місткою та практичною. Сумку краще вибрати нейтрального відтінка.

Взуття

Вибираємо відповідно до дрес-коду, універсальне, зручне та безпечне.

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