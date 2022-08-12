Могут ли ребенка отчислить из школы за выбор онлайн-обучения: четкий ответ МОН

Некоторые учебные заведения начали превышать свои полномочия

Представители администрации украинских школ не имеют права угрожать школьникам отчислением, если они выбирают ту или иную форму обучения. В случае, когда школа имеет возможность организовывать и традиционный способ проведения образовательного процесса, и смешанный, возможность выбора вообще не должна становиться преградой.

Об этом сообщает ресурс "Освіта.юа", ссылаясь на заявление первого замминистра образования и науки Андрея Витренко. Чиновник подчеркнул, что родители по-прежнему имеют возможность самостоятельно определять, как именно их дети будут получать знания в новом учебном году.

Сейчас украинская система образования стоит перед серьезным вызовом из-за войны. Разумеется, главный приоритет всех представителей этой сферы — организация безопасности детей. Однако это не позволяет администрациям школ манипулировать данным вопросом и, уж тем более, угрожать отчислением ученика из-за его выбора определенной формы обучения.

Читайте также: Категория Общество Обучение в условиях войны: кто в Украине будет отвечать за безопасность учащихся и укрытия В Минобразования выдвинули ряд требований для руководителей учебных заведений, чтобы образовательный процесс происходил в безопасности

Стоит отметить, что традиционный процесс получения знаний — непосредственно за партами — стартует далеко не во всех общеобразовательных заведениях Украины. В первую очередь такое разрешение получат школы, которые имеют бомбоубежище или расположены совсем рядом с ним.

Впрочем, если родители не хотят лишний раз рисковать жизнью и здоровьем своих деток, они могут выбрать исключительно онлайн-форму обучения. Это разрешено Министерством образования и науки.

Также "Телеграф" писал о том, какие изменения представители МОН планируют внести в школьную программу уже в этом учебном году.