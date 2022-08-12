Укр

Могут ли ребенка отчислить из школы за выбор онлайн-обучения: четкий ответ МОН

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Учебный год 2022-2023 для украинцев предстоит весьма непростой Новость обновлена 12 августа 2022, 11:59
Учебный год 2022-2023 для украинцев предстоит весьма непростой

Некоторые учебные заведения начали превышать свои полномочия

Представители администрации украинских школ не имеют права угрожать школьникам отчислением, если они выбирают ту или иную форму обучения. В случае, когда школа имеет возможность организовывать и традиционный способ проведения образовательного процесса, и смешанный, возможность выбора вообще не должна становиться преградой.

Об этом сообщает ресурс "Освіта.юа", ссылаясь на заявление первого замминистра образования и науки Андрея Витренко. Чиновник подчеркнул, что родители по-прежнему имеют возможность самостоятельно определять, как именно их дети будут получать знания в новом учебном году.

Сейчас украинская система образования стоит перед серьезным вызовом из-за войны. Разумеется, главный приоритет всех представителей этой сферы — организация безопасности детей. Однако это не позволяет администрациям школ манипулировать данным вопросом и, уж тем более, угрожать отчислением ученика из-за его выбора определенной формы обучения.

Стоит отметить, что традиционный процесс получения знаний — непосредственно за партами — стартует далеко не во всех общеобразовательных заведениях Украины. В первую очередь такое разрешение получат школы, которые имеют бомбоубежище или расположены совсем рядом с ним.

Впрочем, если родители не хотят лишний раз рисковать жизнью и здоровьем своих деток, они могут выбрать исключительно онлайн-форму обучения. Это разрешено Министерством образования и науки.

Также "Телеграф" писал о том, какие изменения представители МОН планируют внести в школьную программу уже в этом учебном году.

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#Образование #Школы #Учеба #Андрей Витренко #Новый учебный год