Безпека навчання під час війни: батькам, учням та студентам надали важливу можливість

Стан укриттів перевіряє спеціальна комісія, але батьки та учні можуть оглянути їх особисто

З 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік, і у Міністерстві освіти та науки уже пообіцяли – навчальні заклади, які не мають відповідним чином обладнаного укриття, не отримають права працювати в очному форматі – тільки дистанційно і змішано. Тепер же школярам, студентам та їхнім батькам повідомили, що вони мають змогу перевірити ці укриття особисто.

Про це розповів державний секретар МОН Сергій Захарін під час поїздки до Полтави. Він нагадав, що умовою для початку очного навчання є наявність укриттів, які були обстежені спеціальними комісіями і отримали відповідні акти. "Батьки та здобувачі освіти можуть особисто оглянути сховища та переконатися у вжитих заходах безпеки. Важливо, щоб діти і молодь здобували якісні освітні послуги в безпечних умовах, щоб якнайбільше здобувачів освіти були охоплені навчанням", – розповів Захарін.

Під час свого візиту він оглянув стан укриттів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Там облаштували лекційні аудиторії, в яких можна повноцінно продовжувати навчальний процес під час повітряних тривог.

Читайте також: Категорія Суспільство Навчання в умовах війни: хто в Україні відповідатиме за безпеку учнів та укриття У Міносвіти висунули низку вимог для керівників навчальних закладів, аби освітній процес відбувався у безпеці

Як повідомляв "Телеграф", у МОН також пояснили батькам, чи мають право відраховувати дітей з начальних закладів за те, яку форму навчання вибрали їм батьки – очну чи дистанційну.