Чи можуть дитину відрахувати зі школи за вибір онлайн-навчання: чітка відповідь МОН

Деякі навчальні заклади почали перевищувати свої повноваження

Представники адміністрації українських шкіл не мають права загрожувати школярам відрахуванням, якщо вони обирають ту чи іншу форму навчання. У разі, коли школа має можливість організовувати і традиційний спосіб проведення освітнього процесу, і змішаний, можливість вибору взагалі не повинна ставати перепоною.

Про це повідомляє ресурс "Освіта.юа", посилаючись на заяву першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка. Чиновник підкреслив, що батьки все ще мають можливість самостійно визначати, як саме їхні діти здобуватимуть знання у новому навчальному році.

Наразі українська система освіти стоїть перед серйозним викликом через війну. Зрозуміло, що головний пріоритет усіх представників цієї сфери — організація безпеки дітей. Однак це не дозволяє адміністраціям шкіл маніпулювати цим питанням і тим більше погрожувати відрахуванням учня через його вибір певної форми навчання.

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Варто зазначити, що традиційний процес здобуття знань – безпосередньо за партами – стартує далеко не у всіх загальноосвітніх закладах України. Насамперед такий дозвіл отримають школи, які мають бомбосховища або розташовані зовсім поруч із ним.

Втім, якщо батьки не хочуть зайвий раз ризикувати життям та здоров’ям своїх діток, вони можуть обрати винятково онлайн-форму навчання. Це дозволено Міністерством освіти та науки.

Також "Телеграф" писав про те, які зміни представники МОН планують внести до шкільної програми вже цього навчального року.