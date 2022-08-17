Сколько будет длиться учебный год в Украине и кто будет выбирать его формат — в Минобразования ответили

Минобразования предоставило школам полную свободу в выборе формата обучения

Учебный год 2022-2023, который пройдет в Украине по смешанной форме из-за военной агрессии россии, стартует в школах 1 сентября. Закончить образовательный процесс планируется 30 июня следующего года.

Соответствующую информацию во время очередного селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Многие вопросы в новом учебном году будут определяться не органами управления образованием, а каждым учебным учреждением", — пояснил он.

По его словам, в рамках постановления Кабинета министров Украины о начале учебного года во время действия правового режима военного положения в стране, образовательный процесс в 2022 году стартует уже в привычную дату — 1 сентября. Завершить его планируется 30 июня 2023 года.

Шкарлет также добавил, что учебный год 2022-2023 может длиться как менее 175 дней, так и больше, в зависимости от ситуации. Эти изменения уже прописаны в действующем законодательстве.

Что касается продолжительности, пять или шесть дней в неделю, а также структуры учебного года и отдыха учащихся, то это будут решать представители педагогического совета каждого отдельного учебного заведения.

Ранее "Телеграф" сообщал, на кого Минобразования возложили обязанность выбирать форму обучения для детей в условиях войны.

Также напомним, кто будет соответствовать безопасности детей в школах во время воздушной опасности.