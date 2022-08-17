Скільки триватиме навчальний рік в Україні та хто обиратиме його формат - у Міносвіти відповіли

Міносвіти надало школам повну свободу у виборі формату навчання

Навчальний рік 2022-2023, який відбуватиметься в Україні за змішаною формою через військову агресію росії, стартує у школах 1 вересня. Закінчити освітній процес планують 30 червня наступного року.

Відповідну інформацію під час чергової селекторної наради щодо готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану оприлюднив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Багато питань у новому навчальному році визначатиметься не органами управління освітою, а кожним навчальним закладом", — пояснив він.

За його словами, у рамках постанови Кабінету міністрів України щодо початку навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в країні, освітній процес у 2022 році стартує вже у звичну дату — 1 вересня. Завершити його планують 30 червня 2023 року.

Шкарлет також додав, що навчальний рік 2022-2023 може тривати як менше ніж 175 днів, так і більше, в залежності від ситуації. Ці зміни вже прописані у чинному законодавстві.

Що стосується тривалості, п'ять чи шість днів на тиждень, а також структури навчального року та відпочинку учнів, то це вирішуватимуть представники педагогічної ради кожного окремого закладу освіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на кого Міносвіти поклали обов'язок обирати форму навчання для дітей в умовах війни.

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