"Дистанційка" чи парти: хто обиратиме форму навчання в школах в умовах війни

В Україні готові до змішаної форми навчання

Навчальні заклади, яким було рекомендовано розпочати освітній процес з 1 вересня у змішаному режимі, готові до нього. Проте остаточне рішення, дистанційно навчатиметься дитина або відвідуватиме школу, все ж прийматимуть батьки.

Відповідну інформацію під час чергового телемарафону Єдиних українських новин оприлюднив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, зазначивши, що початок та формат навчального процесу в регіонах першочергово залежить від того, яка безпекова ситуація там спостерігатиметься.

"Рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде прийматися перш за все батьками. На сьогодні держава, громади, засновники готують заклади освіти до початку навчального року, організація може змінюватися", — пояснив він.

За словами міністра, в Україні, зокрема у МОН, підготувалися до змішаного режиму навчання, котре дозволить періодично чергувати "дистанційку" з офлайн системою, в рамках яких викладач матиме змогу надати матеріал учням у повному обсязі.

Шкарлет також, що програма була переглянута представниками МОН ще під час першої хвилі коронавірусної пандемії, тож зараз у цьому потреби немає.

"Зараз акцент – на системне шкільне навчання", – наголосив він.

Наостанок очільник освітнього відомства відзначив, що за вчителями залишили можливість корегування програми при умові, що учням важко засвоїти матеріал: удосконалити план або індивідуально підійти до викладення теми.

Раніше "Телеграфу" вдалося взяти інтерв'ю у першого заступника міністри освіти та науки Андрія Вітренка, який детально розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня в умовах війни.

Також нагадаємо, хто відповідатиме забезпеку дітей у школах під час повітряної небезпеки та чи можуть учня відрахувати зі школи, якщо його батьки оберуть дистанційне навчання замість очного.