"Дистанционка" или парты: кто будет выбирать форму обучения в школах в условиях войны

В Украине готовы к смешанной форме обучения

Учебные заведения, которым было рекомендовано начать образовательный процесс с 1 сентября в смешанном режиме, готовы к нему. Однако окончательное решение, дистанционно будет учиться ребенок или посещать школу, все же будут принимать родители.

Соответствующую информацию во время очередного телемарафона Единых украинских новостей обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет, отметив, что начало и формат учебного процесса в регионах в первую очередь зависит от того, какая ситуация там будет наблюдаться.

"Решение об участии каждого ребенка в образовательном процессе будет приниматься прежде всего родителями. На сегодняшний день государство, общины, учредители готовят учебные заведения к началу учебного года, организация может меняться", — пояснил он.

По словам министра, в Украине, в частности в МОН, подготовились к смешанному режиму обучения, которое позволит периодически дежурить "дистанционку" с офлайн системой, в рамках которых преподаватель сможет предоставить материал ученикам в полном объеме.

Шкарлет также, что программа была пересмотрена представителями МОН еще во время первой волны коронавирусной пандемии, поэтому сейчас в этом нет нужды.

"Сейчас акцент — на системное школьное обучение ", — подчеркнул он.

В заключение глава образовательного ведомства отметил, что за учителями оставили возможность корректировки программы при условии, что учащимся трудно усвоить материал: усовершенствовать план или индивидуально подойти к изложению темы.

Ранее "Телеграфу" удалось взять интервью у первого заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, в котором он подробно рассказал, как будут учиться дети с 1 сентября в условиях войны.

Также напомним, кто будет соответствовать безопасности детей в школах во время воздушной опасности и могут ли ученика отчислить из школы, если его родители выберут дистанционное обучение вместо очного.