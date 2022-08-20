Обучение украинских детей за границей — что нужно знать родителям

Украинцы должны соблюдать законы страны, где они сейчас находятся

Украинские дети, выехавшие за границей из-за полномасштабного вторжения россии и получивших временную защиту в странах ЕС, уже в начале учебного года обязаны идти в школу. Эту информацию обнародовала в начале августа обнародовавшая еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, отметив, что дети из Украины должны учиться, общаться с одноклассниками и быть социализированными.

Как сообщают "Факты", ссылаясь на Министерство образования Украины, граждане Украины, которые в результате войны перебрались в страны Европейского союза, должны соблюдать действующие законы того государства, где они поселились, поэтому с началом учебного года украинские дети отправятся на обучение совместно с другими жителями этих стран.

В ведомстве отмечают, если ребенок школьного возраста находится за рубежом, он в обязательном порядке должен продолжать или начать получение образования в учреждении страны, где проживает. Соответствующая обязанность детей-иностранцев определена законодательством подавляющего большинства стран мира, даже несмотря на то, что большинство родителей и учеников все же хотят продолжать обучение в украинских учебных заведениях дистанционно.

Поскольку часть украинских школ, расположенных на временно оккупированных россией территориях или в населенных пунктах, где систематически ведутся боевые действия, не могут организовать "дистанционку" для своих учеников. В то же время каждый ребенок имеет право на зачисление в дистанционное обучение в любом другом заведении получения среднего образования.

Учащиеся, находящиеся за пределами Украины, в ожидании окончания боевых действий, могут одновременно получать знания в учебном заведении в стране пребывания и получать образование дистанционно в Украине.

В то же время дети, вынужденные изменить место обучения и проживания, могут продолжить обучение экстерном в Международной украинской школе Министерства образования и науки и получить документ об образовании государственного образца.

В МОН также отмечают, что некоторые страны требуют от всех прибывших детей обязательно получать образование. В противном случае родителям могут угрожать определенные санкции из-за нежелания обеспечить обучение для своих детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что школьникам, студентам и их родителям сообщили, что они могут лично проверять укрытия в заведениях, где они получают образование.