Образование в условиях войны: стало известно, сколько учреждений готовы к обучению оффлайн

В Украине проверили более 23,5 тысячи учебных заведений

Новый учебный год 2022-2023 начнется меньше чем через неделю, поэтому украинские учебные заведения в оперативном порядке наводят порядок в укрытиях и готовятся к сложному, но крайне важному образовательному процессу. Всего в Украине к очной учебе удалось подготовить 51% учреждений.

Как в своем телеграмм-канале рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, во всех украинских регионах сейчас идет активная работа комиссий, которые проверяют защитные помещения в школах и других учреждениях для получения образования. К проверкам привлекли представителей службы ГСЧС, определенные структурные подразделения по гражданской защите населения, работники департаментов образования, ОВА, а также органов самоуправления на местах.

Также глава ведомства добавил, что в Украине уже осмотрели около 93% заведений и, согласно итогам проверок, к очной учебе подготовлено 51%. В то же время показатели готовности не стоят на месте и увеличиваются почти каждую неделю.

Самые высокие показатели готовности зафиксированы в Киеве, Львовской области и на территории Черновицкой области.

Что касается школ, где маленькие украинцы получают среднее образование, то члены спецкомиссий обследовали 96% заведений, 59% из которых подготовили защитные сооружения.

"Совместными усилиями делаем все возможное, чтобы дети получали качественное образование в безопасных условиях", — подчеркнул министр.

Ранее "Телеграфу" удалось пообщаться с первым заместителем министра образования и науки Андреем Витренко, который подробно ответил на все важные вопросы, касающиеся образовательного процесса в условиях войны: "Рекомендуем учебным заведениям начинать смешанную форму обучения из-за угрозы безопасности – первый заместитель министра образования".

Также напомним, что мы писали о том, что школьникам, студентам и их родителям сообщили, что они могут лично проверять укрытия в заведениях, где они получают образование, а также рассказывал, кто будет отвечать обеспечению детей в школах во время воздушной опасности.