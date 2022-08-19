Укр

Учебный год в условиях войны: в МОН разработали 4 варианта получения образования

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
53
Как будут работать школы в Украине с 1 сентября Новость обновлена 19 августа 2022, 11:26
Как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Учебный год начнется уже привычно, 1 сентября, а закончиться он должен месяц позже, чем обычно — 30 июня.

Министерство образования и науки Украины разработало четыре модели образовательного процесса в учреждениях среднего образования. Такие программы были внедрены из-за полномасштабного вторжения россии.

Как сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет, в основу внедренных в этом году моделей обучения положены четыре возможных локации учеников, а именно:

  • для участников образовательного процесса, находящихся на территории, удаленной от боевых действий;
  • для участников образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
  • для участников образовательного процесса, проживающих в зонах боевых действий или на оккупированных россией территориях;
  • для участников образовательного процесса, временно находящихся за пределами Украины.

Учащиеся в безопасности

Для школьников, проживающих на территории, где нет активных боевых действий, избрали такие формы учебного процесса как очная форма, дистанционка, домашняя форма получения образования, смешанная форма, а также экстернат.

Ученикам за границей предложено

  • очную форму обучения,
  • "дистанционку",
  • домашнюю форму получения образования,
  • экстернат.

Те учащиеся, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, могут выбрать дистанционную форму обучения или экстернат в рамках дистанционки, домашнюю форму получения образования, экстернат.

Ранее "Телеграф" сообщал, на кого возложена обязанность выбирать форму обучения на протяжении 202-2023 у.г. для конкретного ребенка

Также напомним, кто будет соответствовать безопасности детей в школах во время воздушной опасности.

Теги:
#Война #Образование #Школы #Учебный год #Навчання