Учебный год в условиях войны: в МОН разработали 4 варианта получения образования
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Учебный год начнется уже привычно, 1 сентября, а закончиться он должен месяц позже, чем обычно — 30 июня.
Министерство образования и науки Украины разработало четыре модели образовательного процесса в учреждениях среднего образования. Такие программы были внедрены из-за полномасштабного вторжения россии.
Как сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет, в основу внедренных в этом году моделей обучения положены четыре возможных локации учеников, а именно:
- для участников образовательного процесса, находящихся на территории, удаленной от боевых действий;
- для участников образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);
- для участников образовательного процесса, проживающих в зонах боевых действий или на оккупированных россией территориях;
- для участников образовательного процесса, временно находящихся за пределами Украины.
Учащиеся в безопасности
Для школьников, проживающих на территории, где нет активных боевых действий, избрали такие формы учебного процесса как очная форма, дистанционка, домашняя форма получения образования, смешанная форма, а также экстернат.
Ученикам за границей предложено
- очную форму обучения,
- "дистанционку",
- домашнюю форму получения образования,
- экстернат.
Те учащиеся, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, могут выбрать дистанционную форму обучения или экстернат в рамках дистанционки, домашнюю форму получения образования, экстернат.
Ранее "Телеграф" сообщал, на кого возложена обязанность выбирать форму обучения на протяжении 202-2023 у.г. для конкретного ребенка
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