Освіта в умовах війни: стало відомо, скільки закладів готові до навчання офлайн

В Україні перевірили понад 23,5 тисячі закладів освіти

Новий навчальний рік 2022-2023 розпочнеться менше аніж через тиждень, тож українські заклади освіти в оперативному порядку наводять лад в укриттях та готуються до складного, проте вкрай важливого освітнього процесу. загалом в Україні до очного навчання вдалося підготувати 51% закладів освіти.

Як у своєму телеграм-каналі розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, в усіх українських регіонах зараз триває активна робота комісій, які перевіряють захисні приміщення у школах та інших закладах для здобування освіти. До перевірок залучили представників служби ДСНС, певні структурні підрозділи з питань цивільного захисту населення, працівники департаментів освіти, ОВА, а також органів самоврядування на місцях.

Також очільник відомства додав, що в Україні вже оглянули близько 93% закладів і, згідно з підсумками перевірок, до очного навчання підготовлені 51%. Водночас показники готовності не стоять на місці та збільшуються чи не кожного тижня.

Найвищі показники готовності зафіксовані у Києві, на Львівщині та на території Чернівецької області.

Що стосується шкіл, де маленькі українці здобувають середню освіту, то члени спецкомісій обстежили 96% закладів, з яких 59% підготували захисні споруди.

"Спільними зусиллями робимо все можливе, аби діти здобували якісну освіту в безпечних умовах", — наголосив міністр.

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з першим заступником міністри освіти та науки Андрієм Вітренком, який детально відповів на всі важливі питання, які стосуються освітнього процесу в умовах війни: "Рекомендуємо навчальним закладам починати змішану форму навчання через загрозу безпеці – перший заступник міністра освіти".

Також нагадаємо, що ми писали про те, що школярам, студентам та їхнім батькам повідомили, що вони мають змогу особисто перевіряти укриття в закладах, де вони здобувають освіту., а також розповідав, хто відповідатиме забезпеку дітей у школах під час повітряної небезпеки.