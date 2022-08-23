Украинские школьники получат бесплатный доступ к учебникам: в МОН рассказали детали

Доступ к книгам уже открыт и учителям рекомендуют начать подготовку к учебному году

Украинская школа в результате войны столкнулась с проблемой нехватки средств на учебники – государство потратило деньги на военные нужды, поэтому пришлось искать меценатов, которые помогли бы с обеспечением школьников. И вот Министерство образования и науки анонсировало – учащиеся 1-5 классов получат бесплатный доступ к электронным учебным пособиям.

Как сообщили в пресс-службе МОН, это удалось обеспечить благодаря международным партнерам и издательству "Ранок", которое выпускает учебники. Открытый доступ к ним получат учащиеся 1-5 классов и их педагоги, которые могут свободно пользоваться книгами по всем предметам, независимо от места своего пребывания. Их также снабдят материалами для отработки необходимых навыков и большой базой мультимедийного контента. Все учебники можно найти на сайте издательства. Они уже доступны и по ним можно начать подготовку к учебному году заранее.

"Учебный материал для учеников построен на базе и с использованием учебников, каждый из которых имеет гриф "Рекомендовано МОН Украины" и является победителем Всеукраинского конкурса учебников", — отметили в министерстве.

Кроме того, Минобразования планирует проведение серии курсов повышения квалификации по развитию профессиональных компетентностей учителей и предоставление менторской поддержки при организации обучения с использованием электронных учебников. При этом будут учитываться особенности обучения детей с особыми потребностями.

Как сообщал "Телеграф", Минобразования на предстоящий учебный год предоставило школам полную свободу в выборе формата обучения.