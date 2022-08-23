Українські школярі отримають безкоштовний доступ до підручників: у МОН розповіли деталі

Доступ до книжок уже відкритий і вчителям рекомендують почати підготовку до навчального року

Українська школа через війну стикнулась з проблемою нестачі коштів на підручники – держава витратила гроші на воєнні потреби, тож довелось шукати меценатів, які допомогли би із забезпеченням школярів. І от Міністерство освіти і науки анонсувало – учні 1-5 класів отримають безкоштовний доступ до електронних навчальних посібників.

Як повідомили у прес-службі МОН, це вдалося забезпечити завдяки міжнародним партнерам та видавництву "Ранок", яке випускає підручники. Відкритий доступ до них отримають учні 1-5 класів та їхні педагоги, які зможуть вільно користуватись книжками з усіх предметів, незалежно від місця свого перебування. Їх також забезпечать матеріалами для відпрацювання необхідних навичок і великою базою мультимедійного контенту. Усі підручники можна знайти на сайті видавництва. Вони уже доступні і за ними можна почати підготовку до навчального року заздалегідь.

"Навчальний матеріал для учнів побудовано на базі та з використанням підручників, кожен із яких має гриф "Рекомендовано МОН України" та є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників", — зазначили у міністерстві.

Окрім того, Міносвіти планує проведення серії курсів підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей вчителів і надання менторської підтримки під час організації навчання з використанням електронних підручників. При цьому будуть враховуватись особливості навчання дітей з особливими потребами.

Як повідомляв "Телеграф", Міносвіти на прийдешній навчальний рік надало школам повну свободу у виборі формату навчання.