Продовження навчання у школах України після повернення з-за кордону: що потрібно знати батькам

До нового навчального року лишилося вже зовсім мало часу, а питань – багато

Війна внесла свої корективи у життя українців, проте, навіть через військову агресію росії, діти в Україні повернуться до навчання вже з 1 вересня. "Телеграф" вирішив розібратися, як українським школярам повернутися до навчання в рідній країні після того, як вони здобували знання за її межами.

У Міністерстві освіти України, зазначають, що після навчання за кордоном українцям важливо отримати у закладі освіти документи з інформацією про те, що дитина вивчала, та які оцінки отримала.

"Це дасть змогу перезарахувати частину оцінок зі спільних у програмах української та закордонної школи предметів, а також допоможе українським вчителям швидше інтегрувати дитину в освітній процес", – повідомляють у відомстві.

Крім того, відомо, що усі учні будуть переведені до наступних класів, незалежно від того, чи підтримували вони зв’язки з українськими вчителями та форми навчання.

Варто наголосити, якщо батьки школярів не подавали заяву про відрахування дитини з навчального закладу в Україні, то по поверненню до рідної школи вжиття додаткових заходів не передбачається. У протилежному разі на батьків покладено обов'язок написати заяву на зарахування дитини до української школи.

Як повідомляє освітній омбудсмен Сергій Горбачов, чинне українське законодавство не передбачає відрахування дітей, які вимушено виїхали за кордон через війну в країні, проте, один такий випадок все ж існує.

"Єдиний випадок, коли учня можуть відрахувати зі школи рішенням педради, це якщо випускник профільного 9 класу отримав оцінку 3 і нижче з профільного предмета. Є лише варіант, коли можуть залишити на повторний курс, але не більше ніж 1 раз протягом навчання", – пояснив він.

Також батькам радять пам'ятати, що при умові, що дитина не відвідує навчальний заклад упродовж 10 днів і не має на це поважної причини, водночас педагоги на керівництво не знає, де вона перебуває, вони повинні звернутися до поліції та Служби у справах дітей, аби встановити, чому вона пропускає заняття.

Що стосується батьків, які все не хочуть, аби дитина поверталася до добування української освіти, проте у школі від цієї думки не дуже радіють, то Сергій Горбачов закликає розглянути інші альтернативні варіанти.

Мова йде про Міжнародну українську школу (МУШ). Раніше у цьому закладі навчалися у переважній більшості діти українських дипломатів, а зараз й частина біженців.

Горбачов також додає, що наразі в Україні створено досить велику кількість і приватних шкіл, які можуть запропонувати здобувати українську освіту, якщо є таке бажання.

"Зараз треба розширювати можливості таких закладів, підтримувати їх, але я поки що не бачу системної роботи у цьому напрямі", – підсумував омбудсмен.

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з першим заступником міністри освіти та науки Андрієм Вітренком, який детально відповів на всі важливі питання, які стосуються освітнього процесу в умовах війни: "Рекомендуємо навчальним закладам починати змішану форму навчання через загрозу безпеці – перший заступник міністра освіти".

Також нагадаємо, хто відповідатиме забезпеку дітей у школах під час повітряної небезпеки.