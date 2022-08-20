Навчання українських дітей за кордоном - що потрібно знати батькам

Українці повинні дотримуватися законів країни, де вони наразі перебувають

Українські діти, які виїхали за кордоном через повномасштабне вторгнення росії та отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, вже на початку навчального року зобов'язані йти до школи. Цю інформацію оприлюднила на початку серпня оприлюднила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, відзначивши, що діти з України повинні навчатися, спілкуватися з однокласниками та бути соціалізованими.

Як повідомляють "Факти", посилаючись на Міністерство освіти України, громадяни України, які через війну перебралися до країн Європейського союзу, повинні дотримуватися чинних законів тієї держави, в якій вони оселилися, тож з початком навчального року українські діти вирушать на навчання спільно з іншими жителями цих країн.

У відомстві зазначають, якщо дитина шкільного віку наразі перебуває за кордоном, вона в обов'язковому порядку має продовжувати або розпочати здобування освіти у закладі країни, де наразі проживає. Відповідний обов’язок дітей-іноземців визначено законодавством переважної більшості країн світу, навіть попри те, що більшість батьків та учнів все ж хочуть продовжувати навчання в українських закладах освіти дистанційно.

Через те, що частина українських шкіл, які розташовані на тимчасово окупованих росією територіях або у населених пунктах, де систематично ведуться бойові дії, вони не можуть організувати "дистанційку" для своїх учнів. Водночас кожна дитина має право на зарахування до дистанційного навчання в будь-якому іншому закладі здобування середньої освіти.

Учні, котрі перебувають за межами України, в очікуванні закінчення бойових дій, можуть одночасно отримувати знання у закладі освіти в країні перебування та здобувати освіту дистанційно в Україні.

Водночас діти, які вимушені були змінити місце навчання і проживання, можуть продовжити навчання екстерном у Міжнародній українській школі Міністерства освіти і науки й отримати документ про освіту державного зразка.

У МОН також зазначають, що деякі країни вимагають від усіх прибулих дітей обов’язково здобувати освіту. У протилежному разі, батькам можуть загрожувати певні санкції через небажання забезпечити навчання для своїх дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що школярам, студентам та їхнім батькам повідомили, що вони мають змогу особисто перевіряти укриття в закладах, де вони здобувають освіту.