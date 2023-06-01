Об'єкти укриття в Києві: число сховищ - у плюсі, комфорт - у мінусі

"Телеграф" дізнавався, чи доступні цивільні сховища у місті на випадок нових ракетних ударів

Після нових масованих ракетних ударів по Києву та інших населених пунктах, руйнувань і жертв знову актуалізувалося питання безпеки та доступності сховищ для цивільних громадян. Напередодні у своєму зверненні на цьому акцентував увагу президент України Володимир Зеленський.

"Телеграф" дізнавався, що наразі відбувається з укриттями в українській столиці.

Нагадаємо, гарант у зверненні від 30 травня заявив таке: "Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців і конкретна відповідальність".

Зазначимо, протягом 2022 року у Києві, за даними КМДА, міська влада збільшила кількість укриттів на 392 об'єкти. З початку 2023 року у столиці офіційно відкрили ще 127 укриттів, а їхня загальна кількість зросла до 4141. Також, як повідомляли раніше в міськадміністрації, у травні продовжувались інспекції сховищ.

І, дійсно, візуально на електронній карті укриттів у Києві щільність червоних "точок безпеки" зросла.

Це сталося частково природно, адже під укриття почали відносити підземні паркінги, цокольні поверхи будівель, підземні переходи тощо.

Є ще один нюанс: червоним на карті вище позначене укриття, але реально там сховищ нема, або все закрито. Зелене — в ЖЕКу є сховище, але на карті чомусь не позначено. Синє — в школі є, як це передбачено, сховище, але територія учбового закладу завжди закрита для сторонніх вдень і вночі, і потрапити у тамтешні об`єкти захисту нереально.

Журналісти "Телеграфу" точково перевірити деякі з укриттів. В результаті отримали певні висновки: окремі сховища недоступні у нічний/денний час, якісь з перевірених укриттів доступні й не зачинені, але є запитання до комфорту. Тобто, на онлайн-карті, начебто все покращується, але є чимало "але".

Одна зі столичних шкіл, де, судячи з карти, є укриття, але потрапити туди містянам - зась

Деякі об`єкти захисту стоять закритими. Як туди потрапити у разі раптової сирени - питання ще те

Окремі з перевірених "Телеграфом" сховищ відкриті цілодобово

Громадяни і самі особливо не переймаються облаштуванням сховищ у своїх будинках

Об'єкт захисту в одному з будинків у середмісті

Фото Ігоря Мусієнка

Двері під`їзду для входу в укриття, але вони зачинені. Як туди потрапити навіть вдень, задача не з легких

Невідповідність карти сховищ реаліям вже вилилось у трагедію. Шокуючий приклад — поліклініка в Деснянському районі столиці. Під час сьогоднішньої тривоги і ракетного удару по Києву люди прибігли до поліклініки, щоб пересидіти обстріл. Але їм ніхто не відкрив. В результаті — загинула жінка.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до цього медзакладу виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, щоб зʼясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Відповідальність за роботу укриття несе керівник поліклініки і глава району, додав столичний градоначальник.

Нагадаємо, нещодавно охоронець одного з київських підземних паркінгів вскочив у скандал, заявивши, що люди не можуть там ховатися під час тривоги.

Як повідомлялося раніше, через збільшення кількості обстрілів Києва з боку російських окупантів у місті змінили правила роботи громадського транспорту. Тепер у разі оголошення повітряної тривоги він довозитиме людей до найближчого укриття. Виконання цього розпорядження контролюватимуть працівники Національної поліції.