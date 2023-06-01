У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу: карта (оновлено)

Тривога тривала трохи більше 20 хвилин

Близько 7:30 у четвер, 1 червня в Києві та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМВА та свідчать дані карти тривог.

Мешканців закликають іти до укриття.

Моніторингові групи повідомили про загрозу застосування ОТРК/ЗРК з Північного спрямування та цілі у напрямку Києва. Однак невдовзі вони уточнили, що станом на 7:38 цілей у бік столиці та інших областей більше немає. Мабуть, це були фальш-мети. У той же час, людей закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

UPD. Близько 7.40 у східних та південних областях дали відбій повітряної тривоги.

UPD 2. Станом на 7:52 — відбій повітряної тривоги у Києві та області.

Про активність стратегічних бомбардувальників та морських ракетоносіїв повідомлень не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ніч проти 1 червня ворог завдав масованого удару по українській столиці. Київ був атакований ракетами типу "Іскандер", загалом було випущено 10 снарядів. Внаслідок падіння уламків ракет у місті загинули троє людей.