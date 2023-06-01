У КМВА та поліції уточнили кількість загиблих та постраждалих внаслідок нічного удару по Києву (оновлено)

У Києві внаслідок нічного удару загинули троє людей

Київська влада уточнила кількість загиблих та постраждалих мирних громадян внаслідок нічного удару росіян. За уточненими даними, внаслідок атаки ворога загинули троє людей, серед яких одна дитина 2012 року народження.

Як повідомили у прес-службі КДВА, у Деснянському районі загинули троє людей, ще 10 осіб постраждали, зокрема одна дитина.

У Дніпровському районі столиці травми внаслідок обстрілу зазнали двоє людей.

Водночас у поліції столиці уточнили, що внаслідок обстрілу окупантів медустанови у Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-річна мати з 11-річною дочкою. Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У минулому зведенні КГВА повідомлялося, що під час нічного удару по Києву загинули двоє дітей.

Раніше влада також повідомляла, що у Деснянському районі було зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку. Тут же уламками пошкоджено дві школи – вибито вікна та двері. Також уламки ракет пошкодили дільничний пункт поліції та дитячий садок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з початку травня Київ зазнав 17 масових атак із застосуванням ракет і дронів. Крім того, атака 28 травня стала найбільш масовою за кількістю застосованих БПЛА з початку вторгнення, їх тоді запустили понад 50 одиниць.