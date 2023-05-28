Наймасовіша атака з початку війни: з’явилися подробиці нічного удару по Києву

Окупанти запустили по столиці десятки дронів

Російські окупанти атакували Київ дронами в ніч проти 28 травня. У КМВА підрахували, що ця атака була чотирнадцятою з початку травня і, за попередньою оцінкою, найбільш масовою за використанням дронов-камікадзе "Shahed".

Як повідомляють в адміністрації, тривога тривала понад п’ять годин, адже ворог атакував у кілька хвиль. Знищити вдалося понад 40 дронів, проте остаточні дані стануть відомими після звіту Повітряних сил.

Руйнування через збиття дронів є у різних районах столиці — Голосіївському, Дарницькому, Печерському. У Голосіївському районі одна людина загинула, одна поранена після влучання уламків в нежитлову будівлю на 7 поверхів, також зайнявся дах ТРЦ, територія одного з будівництв та сталася велика пожежа та руйнування на площі в 1000 кв.м. з постраждалим на території підприємства — спалахнули склади готової продукції.

В Печерському районі загорівся дах будинку, а в Дарницькому вибиті шибки та пошкоджені двері в одному з магазинів. Про постраждалих в цих районах не повідомляється.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім столиці атака вночі торкнулася й інших регіонів. Зокрема, повідомляли про вибух у Житомирі.