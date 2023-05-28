Повітряна атака росії на Київ: одна людина загинула і одна постраждала

Над Оболонню збито ворожий дрон

Повітряна тривога у столиці та області триває, працює ППО. Громадян закликають зберігати інформаційну тишу та залишатися в укриттях.

"Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Також в КМВА повідомили, що внаслідок російської повітряної атаки та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

"Внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Постраждалі: 1 особа поранено (травми нижніх кінцівок), 1 особа загинула", — говориться у публікації.

Дані ще уточнюються.

Крім того, відомо, що в Дарницькому районі столиці внаслідок влучання уламків в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася.

Своєю чергою, мер міста Віталій Кличко повідомив, що над Оболонським районом збито безпілотний літальний апарат ворога.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі дрони. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку у Печерському районі столиці. Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.