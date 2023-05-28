Київ під обстрілом: у низці областей України оголошено повітряну тривогу, працює ППО
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Українців просять залишатися в укриттях і дотримуватись "правила двох стін"
В ніч проти неділі, 28 травня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Також повідомляють про роботу протиповітряної оборони (ППО).
Жителів зазначених регіонів просять залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".
"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — передали в Telegram каналі Київської міської військової адміністрації.
У Київській обласній військовій адміністрації інформують про загрозу застосування ворогом БПЛА.
"Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги!" — пишуть в ОВА.
Своєю чергою, мер Віталій Кличко повідомив про обстріл столиці та звуки вибухів.
Нагадаємо, що окупанти у травні посилили інтенсивність повітряних атак по Україні, які найчастіше проводяться у нічний час з використанням ударних дронів та ракет. Так, наприклад, росіяни в ніч на 26 травня влаштували масований обстріл України з використанням "Шахедів" і ракет. На щастя, більшість повітряних цілей були збиті нашою ППО.