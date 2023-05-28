Киев под обстрелом: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Украинцев просят оставаться в укрытиях и соблюдать "правила двух стен"

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Также сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).

Жителей указанных регионов просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

" В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! " — передали в Telegram канале Киевской городской военной администрации.

В Киевской областной военной администрации информируют об угрозе применения врагом БПЛА.

"Силы ПВО уже работают! Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги! " — пишут в ОВА.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко сообщил об обстреле столицы и звуках взрывов.

Напомним, что оккупанты в мае усилили интенсивность воздушных атак по Украине, которые чаще всего проводятся в ночное время с использованием ударных дронов и ракет. Так, например, россияне в ночь на 26 мая устроили массированный обстрел Украины с использованием "Шахедов" и ракет. К счастью, большинство воздушных целей были сбиты нашей ПВО.